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Posted 31 октября, 07:55

Published 31 октября, 07:55

Modified 31 октября, 08:33

Updated 31 октября, 08:33

В Тюмени скончался фотограф Михаил Калянов. Ему было 44 года

В Тюмени скончался фотограф Михаил Калянов. Ему было 44 года

31 октября 2024, 07:55
Фото: nashgorod.ru.
Сюжет
СМИ
В Тюмени на 45 году жизни скончался известный фотограф и журналист Михаил Калянов. Об этом «Нашему городу» сообщили его коллеги. В последние годы Михаил тяжело болел.

Михаил Калянов много лет проработал в отрасли журналистики. Трудился фотокорреспондентом в «Российской газете», «Тюменском курьере», URA.RU, Вслух.ру. В последние годы работал фотографом в издании «Тюменская область сегодня».

Фото: ВК Михаил Калянов

Неоднократно занимал призовые места в Межрегиональном конкурсе репортажной фотографии «Памяти Александра Ефремова».

Редакция «Нашего Города» выражает соболезнования родным и близким Михаила Калянова. О дате и месте прощания будет известно позже.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 84-м году жизни скончалась председатель Совета ветеранов спорта города Тюмени Екатерина Петровна Коновалова. По инициативе Екатерины Петровны с 1988 года в Тюмени начали ежегодно проводить спортивный конкурс «Тюмень спортивная».

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#СМИ#Фотография#Фотографии
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