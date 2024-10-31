В Тюмени скончался фотограф Михаил Калянов. Ему было 44 года

Posted 31 октября, 07:55
Published 31 октября, 07:55
Modified 31 октября, 08:33
Updated 31 октября, 08:33
Михаил Калянов много лет проработал в отрасли журналистики. Трудился фотокорреспондентом в «Российской газете», «Тюменском курьере», URA.RU, Вслух.ру. В последние годы работал фотографом в издании «Тюменская область сегодня».
Неоднократно занимал призовые места в Межрегиональном конкурсе репортажной фотографии «Памяти Александра Ефремова».
Редакция «Нашего Города» выражает соболезнования родным и близким Михаила Калянова. О дате и месте прощания будет известно позже.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 84-м году жизни скончалась председатель Совета ветеранов спорта города Тюмени Екатерина Петровна Коновалова. По инициативе Екатерины Петровны с 1988 года в Тюмени начали ежегодно проводить спортивный конкурс «Тюмень спортивная».