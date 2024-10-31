В Тюмени скончался фотограф Михаил Калянов. Ему было 44 года

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В Тюмени на 45 году жизни скончался известный фотограф и журналист Михаил Калянов. Об этом «Нашему городу» сообщили его коллеги. В последние годы Михаил тяжело болел.

Михаил Калянов много лет проработал в отрасли журналистики. Трудился фотокорреспондентом в «Российской газете», «Тюменском курьере», URA.RU, Вслух.ру. В последние годы работал фотографом в издании «Тюменская область сегодня». Фото: ВК Михаил Калянов Неоднократно занимал призовые места в Межрегиональном конкурсе репортажной фотографии «Памяти Александра Ефремова». Редакция «Нашего Города» выражает соболезнования родным и близким Михаила Калянова. О дате и месте прощания будет известно позже. В зоне СВО погиб 20-летний тюменский контрактник Узнать подробнее Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 84-м году жизни скончалась председатель Совета ветеранов спорта города Тюмени Екатерина Петровна Коновалова. По инициативе Екатерины Петровны с 1988 года в Тюмени начали ежегодно проводить спортивный конкурс «Тюмень спортивная».