Заморозки, дождь и мокрый снег. Какая погода будет в Тюмени на выходные?

Posted 25 октября, 13:34
Published 25 октября, 13:34
Modified 25 октября, 13:36
Updated 25 октября, 13:36
В течении пятницы ожидается небольшой дождь. Температура днем достигнет +7 градусов, ветер до 3,8 м/с, ночью — +3 градуса.
В субботу прогнозируется переменная облачность и снижение силы ветра. Температура достигнет +5 градусов.
В воскресенье температура останется в пределах 0–+3 градусов. В утренние часы местами прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и вечерние часы может быть туман, а также местами заморозки.
Водителей призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными. Следует выбирать стиль вождения в соответствии с дорожными и погодными условиями.