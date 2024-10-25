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Posted 25 октября, 13:34

Published 25 октября, 13:34

Modified 25 октября, 13:36

Updated 25 октября, 13:36

На выходные в Тюмени прогнозируется дождь и мокрый снег

Заморозки, дождь и мокрый снег. Какая погода будет в Тюмени на выходные?

25 октября 2024, 13:34
Фото: 1MI

На выходные в Тюмени прогнозируется дождь и мокрый снег

В Тюменской области до конца недели ожидается пасмурная погода с небольшим похолоданием.

В течении пятницы ожидается небольшой дождь. Температура днем достигнет +7 градусов, ветер до 3,8 м/с, ночью — +3 градуса.

В субботу прогнозируется переменная облачность и снижение силы ветра. Температура достигнет +5 градусов.

В воскресенье температура останется в пределах 0–+3 градусов. В утренние часы местами прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и вечерние часы может быть туман, а также местами заморозки.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными. Следует выбирать стиль вождения в соответствии с дорожными и погодными условиями.

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Ранее сегодня мы писали, какую погоду ждать в Тюмени в конце месяца.

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