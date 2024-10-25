Дожди со снегом, гололед и туман: каким будет в Тюмени конец октября?

Posted 25 октября, 08:24
Published 25 октября, 08:24
Modified 25 октября, 08:26
Updated 25 октября, 08:26
В субботу, 26 октября, на юге региона ожидается облачная с прояснениями погода, в течение дня осадки в виде дождя, ветер 4-9 м/с. Днем термометры покажут +4…+9, в вечерние и ночные часы ожидается до -2…+3. Местами вероятны туманы.
В воскресенье, 27 октября, на юге Тюменской области похолодает. Максимальная дневная температура воздуха составит 0…+5, в ночные часы столбики термометров опустятся до +2…-3. Синоптики прогнозируют в отдельных районах гололедные явления и туманы. В понедельник 28 октября существенно погода не изменится — осадки в виде дождя и дождя со снегом, гололед, -1…+4 днем и до 0.-5 в вечерние и ночные часы.
В Тюмени в субботу и воскресенье метеорологи обещают пасмурную погоду, осадки в виде дождя со снегом. Максимальная дневная температура воздуха в эти составит +4…+7, ночью столбики термометров не поднимутся выше +1…+2.
В первый день новой рабочей недели в областной столице ожидается похолодание до 0…+3. В течение дня вероятны осадки в виде дождя и дождя со снегом. Во вторник и среду, 29 и 30 октября, осадки прекратятся. Однако теплее не станет — напротив, в ночные часы температура воздух будет опускаться до минусовых значений, днем столбики термометров не будут подниматься выше +2…+4.