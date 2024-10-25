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Posted 25 октября, 08:24

Published 25 октября, 08:24

Modified 25 октября, 08:26

Updated 25 октября, 08:26

Дожди со снегом, гололед и туман: каким будет в Тюмени конец октября?

Дожди со снегом, гололед и туман: каким будет в Тюмени конец октября?

25 октября 2024, 08:24
Фото: 1MI
Последние октябрьские выходные дни жителей Тюменской области погодой радовать не будут. Метеорологи прогнозируют осадки в виде дождя и дождя со снегом, гололед, туман, похолодание.

В субботу, 26 октября, на юге региона ожидается облачная с прояснениями погода, в течение дня осадки в виде дождя, ветер 4-9 м/с. Днем термометры покажут +4…+9, в вечерние и ночные часы ожидается до -2…+3. Местами вероятны туманы.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье, 27 октября, на юге Тюменской области похолодает. Максимальная дневная температура воздуха составит 0…+5, в ночные часы столбики термометров опустятся до +2…-3. Синоптики прогнозируют в отдельных районах гололедные явления и туманы. В понедельник 28 октября существенно погода не изменится — осадки в виде дождя и дождя со снегом, гололед, -1…+4 днем и до 0.-5 в вечерние и ночные часы.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени в субботу и воскресенье метеорологи обещают пасмурную погоду, осадки в виде дождя со снегом. Максимальная дневная температура воздуха в эти составит +4…+7, ночью столбики термометров не поднимутся выше +1…+2.

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В первый день новой рабочей недели в областной столице ожидается похолодание до 0…+3. В течение дня вероятны осадки в виде дождя и дождя со снегом. Во вторник и среду, 29 и 30 октября, осадки прекратятся. Однако теплее не станет — напротив, в ночные часы температура воздух будет опускаться до минусовых значений, днем столбики термометров не будут подниматься выше +2…+4.

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