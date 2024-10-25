Дожди со снегом, гололед и туман: каким будет в Тюмени конец октября?

В первый день новой рабочей недели в областной столице ожидается похолодание до 0…+3. В течение дня вероятны осадки в виде дождя и дождя со снегом. Во вторник и среду, 29 и 30 октября, осадки прекратятся. Однако теплее не станет — напротив, в ночные часы температура воздух будет опускаться до минусовых значений, днем столбики термометров не будут подниматься выше +2…+4.