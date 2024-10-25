Прямые рейсы на Шри-Ланку и в Таиланд запустят из Тюмени

Posted 25 октября, 06:56
Published 25 октября, 06:56
Modified 25 октября, 06:58
Updated 25 октября, 06:58
На Шри-Ланку самолеты начнут летать с 5 ноября — по вторникам и субботам в 23:55, сообщили в аэропорту Рощино.
Авиабилеты на чартерные рейсы будут продавать в составе туристических путевок. По данным туроператоров, средняя стоимость 10-дневного отдыха на Шри-Ланке составит 227 тысяч рублей (на двоих), 10-дневного отпуска на Пхукете — около 180 тысяч рублей.
Ранее до Пхукета, также как и до Шри-Ланки, тюменцам приходилось добираться с пересадками. Продолжительность самого короткого перелета на Пхукет (с пересадкой в Новосибирске) составляла более 11 часов, на Шри-Ланку — 1 день 2 часа. Средняя стоимость авиабилетов по обоим направлениям варьировалась от 48 до 80 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что из тюменского Рощино в конце ноября откроют прямые вылеты в Дубаи. Полеты будет выполнять авиакомпания Utair.