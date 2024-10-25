Прямые рейсы на Шри-Ланку и в Таиланд запустят из Тюмени

Ранее до Пхукета, также как и до Шри-Ланки, тюменцам приходилось добираться с пересадками. Продолжительность самого короткого перелета на Пхукет (с пересадкой в Новосибирске) составляла более 11 часов, на Шри-Ланку — 1 день 2 часа. Средняя стоимость авиабилетов по обоим направлениям варьировалась от 48 до 80 тысяч рублей.