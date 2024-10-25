nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 06:56

Published 25 октября, 06:56

Modified 25 октября, 06:58

Updated 25 октября, 06:58

Прямые рейсы на Шри-Ланку и в Таиланд запустят из Тюмени

Прямые рейсы на Шри-Ланку и в Таиланд запустят из Тюмени

25 октября 2024, 06:56
Фото: 1MI
Сюжет
Отдых
Полеты на остров Пхукет будет выполнять с 31 октября авиакомпания Red wings. Вылеты будут совершаться по четвергам и воскресеньям каждые 10 дней.

На Шри-Ланку самолеты начнут летать с 5 ноября — по вторникам и субботам в 23:55, сообщили в аэропорту Рощино.

Авиабилеты на чартерные рейсы будут продавать в составе туристических путевок. По данным туроператоров, средняя стоимость 10-дневного отдыха на Шри-Ланке составит 227 тысяч рублей (на двоих), 10-дневного отпуска на Пхукете — около 180 тысяч рублей.

Ранее до Пхукета, также как и до Шри-Ланки, тюменцам приходилось добираться с пересадками. Продолжительность самого короткого перелета на Пхукет (с пересадкой в Новосибирске) составляла более 11 часов, на Шри-Ланку — 1 день 2 часа. Средняя стоимость авиабилетов по обоим направлениям варьировалась от 48 до 80 тысяч рублей.

Самолет из Югры не смог приземлиться в Рощино из-за птицы
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что из тюменского Рощино в конце ноября откроют прямые вылеты в Дубаи. Полеты будет выполнять авиакомпания Utair.

Читайте также:
В селе под Тюменью во время пожара погиб человекРуководителя отдела тюменской налоговой будут судить за превышение полномочийТри кабана стали причиной жуткой аварии на тюменской трассе
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Аэропорт Рощино#Самолет#Туризм#Туристы#Отпуск#Туристические путевки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика