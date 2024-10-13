Самолет из Югры не смог приземлиться в Рощино из-за птицы

Posted 13 октября, 03:47
Published 13 октября, 03:47
Modified 13 октября, 03:49
Updated 13 октября, 03:49
«Тюмень, зона аэродром Рощино, „Газпром авиа“. На удалении 5 километров по команде диспетчера, уход на второй круг по причине птицы на полосе. Посадка в 08.46(UTC) благополучно», — сообщает тг-канал Aviaincident.
Инцидент произошел в субботу, 12 октября.
Ранее «Наш Город» писал, что утром 7 октября вылетевший из Тюмени в Надым самолет вернулся обратно в аэропорт вылета практически после половину проделанного пути. Причиной стала техническая неисправность самолета.