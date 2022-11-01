Тюменцы могут улететь в Дубаи за 15,6 тысяч рублей

Полеты будут выполнять раз в неделю — по пятницам (время вылета 5 часов утра). Время в пути займет пять часов пять минут. Самые дешевые авиабилетов стоят от 15 тысяч 647 рублей, самые дорогие, в классе «евробизнес» на 30 декабря, 62 тысячи 692 рубля. На это же число цена авиабилета в эконом-классе составляет 25 тысяч рублей.