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Тюменцы могут улететь в Дубаи за 15,6 тысяч рублей

1 ноября 05:08
Фото: 1MI

Тюменцы могут улететь в Дубаи за 15,6 тысяч рублей

Прямые рейсы в Объединённые Арабские Эмираты открывают из Тюмени в конце ноября. О запуске полетов сообщила авиакомпания Utair. Первый самолет в Дубаи из Рощино планируют отправить 25 ноября.

Полеты будут выполнять раз в неделю — по пятницам (время вылета 5 часов утра). Время в пути займет пять часов пять минут. Самые дешевые авиабилетов стоят от 15 тысяч 647 рублей, самые дорогие, в классе «евробизнес» на 30 декабря, 62 тысячи 692 рубля. На это же число цена авиабилета в эконом-классе составляет 25 тысяч рублей.

Ранее в Дубаи тюменцы могли улететь только с пересадками. Продолжительность самого короткого перелета составляла 11 часов 40 минут, стоимость от 28 тысяч рублей, самого длительного — более суток, цена от 38 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что из Тобольска начали летать самолеты в Татарстан. Прямые рейсы до Нижнекамска продолжительностью порядка двух часов из Ремезова запустили с 17 октября.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Полеты#Самолеты#ЮТэйр#Авиабилеты#Аэропорт Рощино#Отпуск
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