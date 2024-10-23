В некоторых районах Тюменской области выпал снег

Posted 23 октября, 04:03
Published 23 октября, 04:03
Modified 23 октября, 04:06
Updated 23 октября, 04:06
Так, осадки наблюдали жители Тобольска.
«Выпал снег! Интересно, долго ли продержится» — написала Людмила.
Фотографиями заснеженных улиц также поделились жители Уватского района.
«У нас тоже снег. Наверное, ещё ни раз сойдёт», — отметил местный житель Андрей.
По прогнозам синоптиков, в муниципалитетах в среду прогнозируется температура воздуха от 0 до +2 градусов. Во второй половине дня возможен дождь.
В Тюмени же столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Возможен дождь.
Ранее «Наш город» писал о прогнозе синоптиков на ноябрь. Подробности можно прочитать в нашем материале.