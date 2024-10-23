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Posted 23 октября, 04:03

Published 23 октября, 04:03

Modified 23 октября, 04:06

Updated 23 октября, 04:06

В некоторых районах Тюменской области выпал снег

В некоторых районах Тюменской области выпал снег

23 октября 2024, 04:03
Фото: Андрей Кошкаров / nashgorod.ru
Сегодня, 23 октября, в некоторых районах Тюменской области выпал снег. Об этом с изданием «Наш город» поделились читатели.

Так, осадки наблюдали жители Тобольска.

«Выпал снег! Интересно, долго ли продержится» — написала Людмила.

Фотографиями заснеженных улиц также поделились жители Уватского района.

«У нас тоже снег. Наверное, ещё ни раз сойдёт», — отметил местный житель Андрей.
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Фото: Типичный Тобольск

По прогнозам синоптиков, в муниципалитетах в среду прогнозируется температура воздуха от 0 до +2 градусов. Во второй половине дня возможен дождь.

В Тюмени же столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Возможен дождь.

Ранее «Наш город» писал о прогнозе синоптиков на ноябрь. Подробности можно прочитать в нашем материале.

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