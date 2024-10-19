Какая будет погода в Тюменской области в ноябре 2024 года? Подробный прогноз

Posted 19 октября, 07:11
Published 19 октября, 07:11
Modified 19 октября, 13:34
Updated 19 октября, 13:34
Несмотря на то, что ноябрь номинально является осенним месяцем, в Тюменской области это уже предзимье. Это время характеризуется регулярно низкими температурами, но не ниже пяти градусов. Практически с самого начала ноября вся территория Западной Сибири переходит на зимний режим погоды. Плюсовая температура покинет Тюмень уже в первой декаде месяца. Конечно, погода в Сочи, к примеру, теплее и приятнее. Но и в тюменской зиме есть свои плюсы.
Заморозки не покинут Тюмень уже до самой весны. Средняя дневная температура составит -4°С. В целом же днем ожидается от +1°С в начале месяца до -7°С — в конце. Отметка будет постепенно снижаться в первой декаде месяца, затем произойдет небольшое потепление (на 2-3 градуса), после чего вновь столбик термометра будет стремиться вниз. Во второй половине месяца стоит ожидать температуры днем -4… -7°С. Ночью -5… -10°С.
Согласно прогнозу метеорологов, первая половина месяца будет обильна на осадки. Дождь и мокрый снег уже полноценно сменится привычным снегом, который, вероятно, будет непродолжительным. Примерно с 12 по 20 ноября погода может смениться пасмурной, а иногда и безоблачной погодой, но в конце месяца в регион вновь придут осадки.
Ноябрь, наравне с октябрем, характеризуется усилением ветра. Метеорологи предрекают усиление западных и юго-западных ветров до 5-6 м/с при среднем показателе в 4,1 м/с. Погода на ноябрь 2024 года обещает быть ветреной, что следует учитывать все жителям региона.
Последний месяц осени будет холоднее предыдущего года. Но речь идет скорее не о похолодании, а о выравнивании температурного режима. Метеорологи отмечали аномально высокую температуру в ноябре 2023 года.
Стоит ожидать преимущественно пасмурной погоды и регулярных осадков. Аналитики «Яндекс. Погода» предрекают по итогам месяца 47 мм осадков. В прошлом году этот показатель составил 38 мм, что превышает показатель климатической нормы за последние 10 лет.
Жителям и гостям региона необходимо учитывать особенности прогноза погоды на ноябрь, чтобы избавить себя от возможных неудобств и обезопасить от погодных последствий.
Прогноз погоды на ноябрь 2024 года в Тюмени и Тюменской области обещает сезонное похолодание и ветер. Жители города должны готовиться к резким изменениям погоды. Сопутствующие факторы (осадки, ветер) будут осложнять температурное восприятие. Поэтому основным фактором для определения комфортных условий на улице будет правильный выбор одежды. Заблаговременная подготовка позволит тюменцам избежать возможных неприятных сюрпризов.