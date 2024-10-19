Какая будет погода в Тюменской области в ноябре 2024 года? Подробный прогноз

Несмотря на то, что ноябрь номинально является осенним месяцем, в Тюменской области это уже предзимье. Это время характеризуется регулярно низкими температурами, но не ниже пяти градусов. Практически с самого начала ноября вся территория Западной Сибири переходит на зимний режим погоды. Плюсовая температура покинет Тюмень уже в первой декаде месяца. Конечно, погода в Сочи, к примеру, теплее и приятнее. Но и в тюменской зиме есть свои плюсы.