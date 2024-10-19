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Posted 19 октября, 07:11

Published 19 октября, 07:11

Modified 19 октября, 13:34

Updated 19 октября, 13:34

Стало известно, какой будет погода в Тюмени в ноябре

Какая будет погода в Тюменской области в ноябре 2024 года? Подробный прогноз

19 октября 2024, 07:11
Фото: 1MI

Стало известно, какой будет погода в Тюмени в ноябре

Погоду осенью в Тюменской области зачастую сложно предсказать. Вместе с тем, ноябрьская погода имеет большую важность для повседневных дел. В нашем материале мы расскажем, какая будет погода в Тюмени в ноябре 2024 года.

Несмотря на то, что ноябрь номинально является осенним месяцем, в Тюменской области это уже предзимье. Это время характеризуется регулярно низкими температурами, но не ниже пяти градусов. Практически с самого начала ноября вся территория Западной Сибири переходит на зимний режим погоды. Плюсовая температура покинет Тюмень уже в первой декаде месяца. Конечно, погода в Сочи, к примеру, теплее и приятнее. Но и в тюменской зиме есть свои плюсы.

Фото: 1MI

Температура воздуха

Заморозки не покинут Тюмень уже до самой весны. Средняя дневная температура составит -4°С. В целом же днем ожидается от +1°С в начале месяца до -7°С — в конце. Отметка будет постепенно снижаться в первой декаде месяца, затем произойдет небольшое потепление (на 2-3 градуса), после чего вновь столбик термометра будет стремиться вниз. Во второй половине месяца стоит ожидать температуры днем -4… -7°С. Ночью -5… -10°С.

Погода на ноябрь 2024 года в Тюменской области обещает быть несколько прохладнее, чем в предыдущие годыПогода на ноябрь 2024 года в Тюменской области обещает быть несколько прохладнее, чем в предыдущие годы
Погода на ноябрь 2024 года в Тюменской области обещает быть несколько прохладнее, чем в предыдущие годы. Фото: скриншот/weather.rambler.ru
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Осадки

Согласно прогнозу метеорологов, первая половина месяца будет обильна на осадки. Дождь и мокрый снег уже полноценно сменится привычным снегом, который, вероятно, будет непродолжительным. Примерно с 12 по 20 ноября погода может смениться пасмурной, а иногда и безоблачной погодой, но в конце месяца в регион вновь придут осадки.

Прогноз погоды в Тюмени на октябрь 2024 года показывает, что осадки будут умеренными.Прогноз погоды в Тюмени на октябрь 2024 года показывает, что осадки будут умеренными.
Прогноз погоды в Тюмени на октябрь 2024 года показывает, что осадки будут умеренными.. Фото: скриншот/yandex.ru/pogoda

Ветер

Ноябрь, наравне с октябрем, характеризуется усилением ветра. Метеорологи предрекают усиление западных и юго-западных ветров до 5-6 м/с при среднем показателе в 4,1 м/с. Погода на ноябрь 2024 года обещает быть ветреной, что следует учитывать все жителям региона.

Ноябрь в Тюмени будет ветреннымНоябрь в Тюмени будет ветренным
Ноябрь в Тюмени будет ветренным. Фото: скриншот/yandex.ru/pogoda

Сравнение с предыдущими годами

Последний месяц осени будет холоднее предыдущего года. Но речь идет скорее не о похолодании, а о выравнивании температурного режима. Метеорологи отмечали аномально высокую температуру в ноябре 2023 года.

Стоит ожидать преимущественно пасмурной погоды и регулярных осадков. Аналитики «Яндекс. Погода» предрекают по итогам месяца 47 мм осадков. В прошлом году этот показатель составил 38 мм, что превышает показатель климатической нормы за последние 10 лет.

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Рекомендации жителям Тюменской области

Жителям и гостям региона необходимо учитывать особенности прогноза погоды на ноябрь, чтобы избавить себя от возможных неудобств и обезопасить от погодных последствий.

  • Подготовка к похолоданию: Важно обратить внимание на выбор уличной одежды. Температура может казаться еще не настолько низкой, но наличие осадков и постоянная ветреная погода могут оказать свое негативное воздействие.
  • Родители: Необходимо обратить внимание на сезонные вирусы. Заблаговременно пополнить запасы противовирусных препаратов, витаминов, а также их природных аналогов и дополнений.
  • Автомобилисты: В отмеченных температурных условиях снег бет быстро таить, в особенности в городских условиях, что будет провоцировать гололедицу и осложнение движения на дороге.
Фото: 1MI

Прогноз погоды на ноябрь 2024 года в Тюмени и Тюменской области обещает сезонное похолодание и ветер. Жители города должны готовиться к резким изменениям погоды. Сопутствующие факторы (осадки, ветер) будут осложнять температурное восприятие. Поэтому основным фактором для определения комфортных условий на улице будет правильный выбор одежды. Заблаговременная подготовка позволит тюменцам избежать возможных неприятных сюрпризов.

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Ранее мы писали, что в Тюмень могут прийти холода до -14°С.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Ветер#Сильный ветер#Снегопад#Все материалы авторов
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