nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 16:21

Published 18 октября, 16:21

Modified 18 октября, 16:38

Updated 18 октября, 16:38

Какая погода будет в Тюмени до конца октября

Стоит ждать морозов? Метеорологи рассказали о погоде в Тюмени до конца октября

18 октября 2024, 16:21
Фото: 1MI

Какая погода будет в Тюмени до конца октября

До конца октября жителям Тюмени не стоит ожидать резкого похолодания или потепления. В последней декаде месяца ожидается температурный режим, соответствующий климатической норме.

Согласно прогнозу синоптика и автора проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, во второй половине октября средняя температура составит примерно +2 градуса Цельсия. Днем температура преимущественно будут колебаться от +2 до +8 градусов, а ночные — от +2 до -7 градусов.

Ожидается потепление с 23 по 27 октября: днем столбик термометра поднимется до +4…+7 °C, ночью — от 0…+2 °C. В течение оставшихся дней ожидается выпадение всего 9 мм осадков, что ниже нормы.

Также, согласно данным синоптика, ожидается, что температура в ноябре будет близка к норме: днем +2…-2 °C, ночью -5…-9 °C.

Фото: Яндекс.Погода/Скриншот

Ближайшие выходные также не принесут резкого похолодания. Специалисты Обь-Иртышского УГМС прогнозируют, что ночью с пятницы на субботу, 19 октября, температура воздуха будет около нуля градусов, в некоторых местах — до -5. Днем потеплеет до +9 градусов. Осадков не ожидается.

Вместе с тем, воскресенье, 20 октября, ночью прогнозируются осадки. Температура воздуха будет составлять 4 градуса. Днем температура поднимется до 10 градусов.

Встреча с Моором и Lada для ветерана СВО: полпред Путина приехал в Тюмень с визитом
Узнать подробнее

Ранее мы писали, какая погода ждет тюменцев в выходные. Без осадков не обойдется.

Читайте также:
И дождь, и снег, и сильный ветер: какая погода ждет тюменцев в выходныеВ Тюмени сегодня синоптики обещают +7Самый теплый день: в Тюмени сегодня синоптики обещают +8
#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика