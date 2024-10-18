Стоит ждать морозов? Метеорологи рассказали о погоде в Тюмени до конца октября

Ближайшие выходные также не принесут резкого похолодания. Специалисты Обь-Иртышского УГМС прогнозируют, что ночью с пятницы на субботу, 19 октября, температура воздуха будет около нуля градусов, в некоторых местах — до -5. Днем потеплеет до +9 градусов. Осадков не ожидается.