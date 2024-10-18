Стоит ждать морозов? Метеорологи рассказали о погоде в Тюмени до конца октября

Posted 18 октября, 16:21
Published 18 октября, 16:21
Modified 18 октября, 16:38
Updated 18 октября, 16:38
Согласно прогнозу синоптика и автора проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, во второй половине октября средняя температура составит примерно +2 градуса Цельсия. Днем температура преимущественно будут колебаться от +2 до +8 градусов, а ночные — от +2 до -7 градусов.
Ожидается потепление с 23 по 27 октября: днем столбик термометра поднимется до +4…+7 °C, ночью — от 0…+2 °C. В течение оставшихся дней ожидается выпадение всего 9 мм осадков, что ниже нормы.
Также, согласно данным синоптика, ожидается, что температура в ноябре будет близка к норме: днем +2…-2 °C, ночью -5…-9 °C.
Ближайшие выходные также не принесут резкого похолодания. Специалисты Обь-Иртышского УГМС прогнозируют, что ночью с пятницы на субботу, 19 октября, температура воздуха будет около нуля градусов, в некоторых местах — до -5. Днем потеплеет до +9 градусов. Осадков не ожидается.
Вместе с тем, воскресенье, 20 октября, ночью прогнозируются осадки. Температура воздуха будет составлять 4 градуса. Днем температура поднимется до 10 градусов.