На Тюменскую область надвигается непогода: ожидаются дожди со снегом и сильный ветер

Posted 21 октября, 06:51
Published 21 октября, 06:51
Modified 21 октября, 06:53
Updated 21 октября, 06:53
Непогода будет бушевать в Тюменской области на протяжении трех дней. При этом дневная температура воздуха не опустится ниже +2….+7, в ночные часы столбики термометров покажут +2…-8.
В Тюмени дожди зарядят на неделю в среду, 23 октября. Среднесуточная температура воздуха до конца этой недели будет колебаться от +2…+8 до 0…-1. Во вторник, 29 октября, в областной столице, несмотря на дождливую погоду, потеплеет — в дневные часы воздух прогреется до +9…+10, ночью ожидается околонулевая температура воздуха. Аналогичная погода сохранится и в среду, 30 октября — дожди в течение дня и +9…+10 в светлое время суток, до +3…+5 в ночные часы.
Последний день октября, четверг 31 октября, станет одним из самых теплых — максимальная дневная температура воздуха составит +10…+11. День пройдет без осадков. В пятницу, 1 ноября, резко похолодает до +1…+4 и вновь пойдет дождь со снегом.