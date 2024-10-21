На Тюменскую область надвигается непогода: ожидаются дожди со снегом и сильный ветер

В Тюмени дожди зарядят на неделю в среду, 23 октября. Среднесуточная температура воздуха до конца этой недели будет колебаться от +2…+8 до 0…-1. Во вторник, 29 октября, в областной столице, несмотря на дождливую погоду, потеплеет — в дневные часы воздух прогреется до +9…+10, ночью ожидается околонулевая температура воздуха. Аналогичная погода сохранится и в среду, 30 октября — дожди в течение дня и +9…+10 в светлое время суток, до +3…+5 в ночные часы.