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Posted 23 октября, 01:06

Published 23 октября, 01:06

Modified 23 октября, 01:06

Updated 23 октября, 01:06

На Тюмень идут дожди со снегом

На Тюмень идут дожди со снегом

23 октября 2024, 01:06
Фото: 1MI
Сюжет
Снег
Облачную с прояснениями погоду, осадки в виде дождя и дождя со снегом, ветер до 6-11 м/с прогнозируют в среду на юге Тюменской области метеорологи. В дневные часы температура воздуха составит +4…+9, ночью ожидается до -3…+2.

В Тюмени 23 октября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +4…+7, ночью столбики термометров покажут +6…+7. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:29, закат в 17:15, продолжительность дня 9 часов 46 минут.

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В Тобольске 23 октября синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в течение дня. Утром и днем термометры покажут +1…+4, в вечерние и ночные часы ожидается до +6…+7. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:21, закат в 17:01, продолжительность дня 9 часов 40 минут.

В Ишиме 23 октября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом. Утром и днем столбик термометров не поднимутся выше 0….+3, в вечерние часы ожидается до +5…+6. Ветер будет дуть со скоростью 3,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:10 закат в 17:02, продолжительность дня 9 часов 52 минуты.

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