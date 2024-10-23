На Тюмень идут дожди со снегом

Posted 23 октября, 01:06
Published 23 октября, 01:06
Modified 23 октября, 01:06
Updated 23 октября, 01:06
В Тюмени 23 октября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +4…+7, ночью столбики термометров покажут +6…+7. Скорость ветра составит 3,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:29, закат в 17:15, продолжительность дня 9 часов 46 минут.
В Тобольске 23 октября синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в течение дня. Утром и днем термометры покажут +1…+4, в вечерние и ночные часы ожидается до +6…+7. Скорость ветра составит 2,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:21, закат в 17:01, продолжительность дня 9 часов 40 минут.
В Ишиме 23 октября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом. Утром и днем столбик термометров не поднимутся выше 0….+3, в вечерние часы ожидается до +5…+6. Ветер будет дуть со скоростью 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:10 закат в 17:02, продолжительность дня 9 часов 52 минуты.