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Posted 23 октября, 10:16

Published 23 октября, 10:16

Modified 23 октября, 10:18

Updated 23 октября, 10:18

ФСБ поймала чиновников, которые украли на строительстве дорог более 11 млн

ФСБ поймала чиновников, которые украли на строительстве дорог более 11 млн

23 октября 2024, 10:16
Фото: 1MI
Тюменские силовики собрали материалы на руководителя подразделения госорганизации, занимающейся строительством дорог и автомагистралей. По версии следствия, щебень, закупленный для области, был продан сторонним лицам, что принесло фигуранту дела более 11 млн рублей.

Как рассказали «Нашему городу» в РУФСБ по Тюменской области, подозревается, что руководитель подразделения «договорился» о преступной сделке с подрядчиком.

«Полученный подрядчиком щебень, предназначенный на объекты ремонтных работ, без фактического использования по назначению, реализован иным лицам», — рассказали в ведомстве.

Благодаря этой афере организаторы получили более 11 миллионов рублей. Против них возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом группой лиц. Если вина участников будет доказана, каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что трех сотрудников «Тюмень Водоканала» подозревают в коммерческом подкупе.

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