ФСБ поймала чиновников, которые украли на строительстве дорог более 11 млн

Posted 23 октября, 10:16
Published 23 октября, 10:16
Modified 23 октября, 10:18
Updated 23 октября, 10:18
Как рассказали «Нашему городу» в РУФСБ по Тюменской области, подозревается, что руководитель подразделения «договорился» о преступной сделке с подрядчиком.
«Полученный подрядчиком щебень, предназначенный на объекты ремонтных работ, без фактического использования по назначению, реализован иным лицам», — рассказали в ведомстве.
Благодаря этой афере организаторы получили более 11 миллионов рублей. Против них возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом группой лиц. Если вина участников будет доказана, каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что трех сотрудников «Тюмень Водоканала» подозревают в коммерческом подкупе.