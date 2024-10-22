За посты о действиях ВС РФ на территории Украины тюменцу грозит 10 лет тюрьмы.

Posted 22 октября, 12:38
Published 22 октября, 12:38
Modified 22 октября, 12:43
Updated 22 октября, 12:43
В отношении гражданина из Тюмени было возбуждено уголовное дело по обвинению в дискредитации ВС РФ. В ходе расследования, проведённого региональным управлением ФСБ России в Тюменской области, выяснилось, что этот человек публично распространял ложную информацию о действиях российской армии.
В рамках оперативных мероприятий, проведённых спецслужбами, было установлено, что этот житель Тюмени вводил общественность в заблуждение относительно использования российских вооружённых сил.
«По версии следствия, подозреваемый неоднократно публиковал недостоверную информацию, которая дискредитирует Вооружённые Силы Российской Федерации, выполняющие свои задачи в зоне специальной военной операции на территории Украины», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ по Тюменской области.
По информации, полученной от оперативных служб в Тюменской области, было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины в возрасте 34 лет. Он обвиняется в совершении преступления по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. За это деяние ему грозит максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, за какие публикации арестовывают тюменцев и как рассматривают преступления «личной страницы».