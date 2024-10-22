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Posted 22 октября, 12:38

Published 22 октября, 12:38

Modified 22 октября, 12:43

Updated 22 октября, 12:43

За посты о действиях ВС РФ на территории Украины тюменцу грозит 10 лет тюрьмы.

За посты о действиях ВС РФ на территории Украины тюменцу грозит 10 лет тюрьмы

22 октября 2024, 12:38
Фото: 1MI
За посты о действиях ВС РФ на территории Украины тюменцу грозит 10 лет тюрьмы.
Силовики возбудили уголовное дело на тюменца, который неоднократно высказывался в соцсетях о действиях российских военных на территории Украины. Эти публикации были признаны ложными и дискредитирующими, за что фигуранту дела грозит серьезный срок.

В отношении гражданина из Тюмени было возбуждено уголовное дело по обвинению в дискредитации ВС РФ. В ходе расследования, проведённого региональным управлением ФСБ России в Тюменской области, выяснилось, что этот человек публично распространял ложную информацию о действиях российской армии.

В рамках оперативных мероприятий, проведённых спецслужбами, было установлено, что этот житель Тюмени вводил общественность в заблуждение относительно использования российских вооружённых сил.

«По версии следствия, подозреваемый неоднократно публиковал недостоверную информацию, которая дискредитирует Вооружённые Силы Российской Федерации, выполняющие свои задачи в зоне специальной военной операции на территории Украины», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ по Тюменской области.

По информации, полученной от оперативных служб в Тюменской области, было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины в возрасте 34 лет. Он обвиняется в совершении преступления по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. За это деяние ему грозит максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, за какие публикации арестовывают тюменцев и как рассматривают преступления «личной страницы».

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