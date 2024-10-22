За посты о действиях ВС РФ на территории Украины тюменцу грозит 10 лет тюрьмы.

По информации, полученной от оперативных служб в Тюменской области, было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины в возрасте 34 лет. Он обвиняется в совершении преступления по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. За это деяние ему грозит максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.