Сотрудников «Тюмень Водоканала» подозревают в коммерческом подкупе

Ранее «Наш Город» писал, что бывшего заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» оштрафовали на 5 миллионов рублей и лишили на пять лет права занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации и субъектам страны. Его признали виновным во взяточничестве.