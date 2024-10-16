Сотрудников «Тюмень Водоканала» подозревают в коммерческом подкупе

Posted 16 октября, 09:18
Published 16 октября, 09:18
Modified 16 октября, 09:20
Updated 16 октября, 09:20
По версии следствия, работники предприятия вступили в сговор и получили взятки за ускорение процедуры принятия выполненных работ от одной из строительных компаний.
Как пояснили в «Тюмень Водоканале», в настоящее время ведется расследование — компания оказывает необходимое содействие РУФСБ России по Тюменской области, управлению экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России.
«„Росводоканал Тюмень» — это прозрачная современная организация, которая всегда вела и ведет свою деятельность в соответствие со строгим соблюдением всех требований закона и правовых норм. При выявлении признаков преступления, общество по своей инициативе обратилось в правоохранительные органы и продолжает оказывать полное содействие следственным органам в расследовании уголовного дела», — пояснили в «Тюмень Водоканале».
Ранее «Наш Город» писал, что бывшего заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» оштрафовали на 5 миллионов рублей и лишили на пять лет права занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации и субъектам страны. Его признали виновным во взяточничестве.