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Posted 16 октября, 09:18

Published 16 октября, 09:18

Modified 16 октября, 09:20

Updated 16 октября, 09:20

Сотрудников «Тюмень Водоканала» подозревают в коммерческом подкупе

Сотрудников «Тюмень Водоканала» подозревают в коммерческом подкупе

16 октября 2024, 09:18
Фото: 1MI
Трех сотрудников «Тюмень Водоканала» подозревают в коммерческом подкупе. Накануне стало известно о задержании и возбуждении в отношении коррупционеров уголовных дел.

По версии следствия, работники предприятия вступили в сговор и получили взятки за ускорение процедуры принятия выполненных работ от одной из строительных компаний.

Как пояснили в «Тюмень Водоканале», в настоящее время ведется расследование — компания оказывает необходимое содействие РУФСБ России по Тюменской области, управлению экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России.

«„Росводоканал Тюмень» — это прозрачная современная организация, которая всегда вела и ведет свою деятельность в соответствие со строгим соблюдением всех требований закона и правовых норм. При выявлении признаков преступления, общество по своей инициативе обратилось в правоохранительные органы и продолжает оказывать полное содействие следственным органам в расследовании уголовного дела», — пояснили в «Тюмень Водоканале».
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Ранее «Наш Город» писал, что бывшего заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» оштрафовали на 5 миллионов рублей и лишили на пять лет права занимать должности в акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации и субъектам страны. Его признали виновным во взяточничестве.

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