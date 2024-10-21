Окончил медицинское училище: 52-летний тюменец погиб в зоне СВО

Posted 21 октября, 11:33
Published 21 октября, 11:33
Modified 21 октября, 11:35
Updated 21 октября, 11:35
Илья Равилов родился 29 марта 1972 года в Тюмени. Мужчина окончил медицинское училище. Он проживал в Балаковском районе Саратовской области.
Служил в зоне специальной военной операции. Боец СВО погиб 28 февраля этого года при выполнении боевых задач.
— Он мужественно и отважно сражался за спокойствие на родной земле, а также с честью и достоинством отстаивал интересы нашей страны, — выразил соболезнования глава Балаковского района Сергей Барулин.
Прощание с 52-летним солдатом спецоперации состоялось сегодня, 21 октября в Саратовской области.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Ялуторовске простились со старшим стрелком мотострелкового отделения Евгением Флянцем, погибшем в СВО. Похороны военного состоялись 12 октября.