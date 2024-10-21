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Posted 21 октября, 11:33

Published 21 октября, 11:33

Modified 21 октября, 11:35

Updated 21 октября, 11:35

52-летний уроженец Тюмени погиб на СВО

Окончил медицинское училище: 52-летний тюменец погиб в зоне СВО

21 октября 2024, 11:33
Фото: 1MI

52-летний уроженец Тюмени погиб на СВО

Сюжет
Бойцы СВО
В Балаковском районе Саратовской области попрощались с участником спецоперации. Илья Равилов погиб в возрасте 52 лет на передовой.

Илья Равилов родился 29 марта 1972 года в Тюмени. Мужчина окончил медицинское училище. Он проживал в Балаковском районе Саратовской области.

Служил в зоне специальной военной операции. Боец СВО погиб 28 февраля этого года при выполнении боевых задач.

— Он мужественно и отважно сражался за спокойствие на родной земле, а также с честью и достоинством отстаивал интересы нашей страны, — выразил соболезнования глава Балаковского района Сергей Барулин.

Прощание с 52-летним солдатом спецоперации состоялось сегодня, 21 октября в Саратовской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Ялуторовске простились со старшим стрелком мотострелкового отделения Евгением Флянцем, погибшем в СВО. Похороны военного состоялись 12 октября.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Новости тюмени#Бойцы СВО#Саратовская область#Служба в специальной военной операции#Погибшие бойцы#Балаковский район
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