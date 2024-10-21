Допустившим смерть 12-летней девочки медсестрам вынесли приговор

Медсестрам, сопровождавшим детей в поезде, предъявлены обвинения в недостаточном наблюдении за заболевшей девочкой и непринятии мер по госпитализации. Отмечается, что с момента, когда ребенок пожаловался на повышенную температуру, до момента его потери сознания, поезд прошел 53 станции с 24 остановками.