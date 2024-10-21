Допустившим смерть 12-летней девочки медсестрам вынесли приговор

Posted 21 октября, 15:09
Published 21 октября, 15:09
Modified 21 октября, 15:11
Updated 21 октября, 15:11
Инцидент произошел в декабре 2023 года, когда группа, в которую входили 125 детей из Луганской Народной Республики, возвращалась после отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка».
Группу сопровождали 11 взрослых, включая двух медсестер. 12-летняя девочка пожаловалась на температуру 39,2°C, после чего медработники дали ей таблетку жаропонижающего. Однако состояние девочки ухудшилось, и она потеряла сознание.
На железнодорожную станцию в Пензенской области была вызвана скорая помощь, которая констатировала смерть ребенка.
«Причиной смерти стало сочетание вирусного заболевания и бактериальной пневмонии, осложнившееся развитием инфекционно-токсического шока и острого респираторного дистресс-синдрома», — уточнили в прокуратуре.
Медсестрам, сопровождавшим детей в поезде, предъявлены обвинения в недостаточном наблюдении за заболевшей девочкой и непринятии мер по госпитализации. Отмечается, что с момента, когда ребенок пожаловался на повышенную температуру, до момента его потери сознания, поезд прошел 53 станции с 24 остановками.
«Обвиняемые свою вину признали. С учетом смягчающих обстоятельств, суд приговорил подсудимых к двум годам ограничения свободы с возложением на них ряда дополнительных обязанностей», — сказано в сообщении прокуратуры.
Подробности о дополнительных обязанностях, наложенных на медсестер, не уточняются.
Другие дети, находившиеся в поезде, были госпитализированы в инфекционную больницу Саратовской области. У 16 из 68 был подтвержден грипп типа А, у остальных — острые респираторные инфекции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на карантин из-за энтеровирусной инфекции закрыли несколько групп в детских садах. Данная мера позволит не допустить распространение инфекции.