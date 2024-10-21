Тюмень сковали восьмибалльные пробки

Posted 21 октября, 14:30
Published 21 октября, 14:30
Modified 21 октября, 14:48
Updated 21 октября, 14:48
По данным сервиса 2ГИС, уровень дорожной загруженности оценивается на восемь баллов из десяти.
«Почему левый ряд стоит?! Из-за чего? Прямо же едут в чем причина?», — написал пользователь Антон Шемякин на улице Закалужской.
Сообщают о перекрытии из-за ремонтных работ на улицах Профсоюзной, Тургенева и Семакова.
Сразу два ДТП зафиксировано по ул. Мельникайте.
Наиболее значительные застои также отмечены на Объездной, улицах Челюскинцев, Республики, 50 лет ВЛКСМ, Монтажников, Пермякова, Алебашевской. Ожидается, что ситуация на дорогах улучшится к 19:00.