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Posted 21 октября, 14:30

Published 21 октября, 14:30

Modified 21 октября, 14:48

Updated 21 октября, 14:48

Тюмень сковали восьмибалльные пробки

Тюмень сковали восьмибалльные пробки

21 октября 2024, 14:30
Фото: 1MI
В различных частях Тюмени водители сообщают о дорожных заторах.

По данным сервиса 2ГИС, уровень дорожной загруженности оценивается на восемь баллов из десяти.

«Почему левый ряд стоит?! Из-за чего? Прямо же едут в чем причина?», — написал пользователь Антон Шемякин на улице Закалужской.

Сообщают о перекрытии из-за ремонтных работ на улицах Профсоюзной, Тургенева и Семакова.

Сразу два ДТП зафиксировано по ул. Мельникайте.

Фото: скриншот 2Gis

Наиболее значительные застои также отмечены на Объездной, улицах Челюскинцев, Республики, 50 лет ВЛКСМ, Монтажников, Пермякова, Алебашевской. Ожидается, что ситуация на дорогах улучшится к 19:00.

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Ранее мы публиковали материал о том, какие сигналы нужно знать, чтобы понимать других водителей.

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#Иван Солдатов#Общество#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки
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