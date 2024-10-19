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Posted 19 октября, 11:07

Published 19 октября, 11:07

Modified 19 октября, 11:09

Updated 19 октября, 11:09

Магнитная буря завершилась на Земле, но расслабляться тюменцам рано

Магнитная буря завершилась на Земле, но расслабляться тюменцам рано

19 октября 2024, 11:07
Фото: 1MI
Обрушившаяся сегодня на Землю магнитная буря класса G1 оказалась непродолжительной и закончилась спустя несколько часов.

В настоящее время геомагнитное поле находится в слабо возмущенном состоянии, с индексом Кр на отметке чуть выше 4 единиц. Об этом сообщил метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус.

«Причиной геомагнитной активности стали произошедшие вспышки на Солнце класса Х. Возможно, наша планета попала в поток более плотного и более быстрого, чем обычно, солнечного ветра», — предположил Леус.

По прогнозам, ближайшая магнитная буря ожидается 22 октября, во вторник. Сила ударов будет достигать 5 баллов. Геошторм продлится в течение всего дня, а также 23 октября. После этого магнитное поле Земли придет в норму.

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Ранее «Наш Город» писал, что в ночь на 18 октября тюменцы могли наблюдать одно из самых мощных Суперлуний этого года. Угловой размер Луны был больше среднего на 8%, а яркость выше на 13%.

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