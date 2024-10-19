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Posted 19 октября, 10:38

Published 19 октября, 10:38

Modified 19 октября, 10:41

Updated 19 октября, 10:41

В Тюмени завершается первый этап реконструкции Рощино

Новый терминал Рощино готовят к открытию

19 октября 2024, 10:38
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени завершается первый этап реконструкции Рощино

В настоящее время ведутся финальные работы в рамках первого этапа реконструкции. Их закончат до конца этого года.

Как пояснили «Нашему Городу» в Главном управлении строительства Тюменской области, в ближайшее время в Рощино будут запущены в работу два новых телетрапа, комната матери и ребенка, новый медицинский пункт. Кроме того, существенно увеличатся площади залов ожидания пассажиров, начнет работать новый зал выдачи багажа на внутренние авиарейсы и зал повышенной комфортности.

Видео: ГУС ТО.

Общий объем работ первого этапа реконструкции составляет порядка 19 тысяч квадратных метра. Реновацию проводит турецкая компания «Лимакмаращстрой». Контракт с ней был заключен почти два года назад — в феврале 2023 года. Общая стоимость работ по реконструкции оценивается в 14 миллиардов рублей.

Полностью все работы будут завершены до 2027 года. Благодаря проведенной реновации пропускная способность аэропорта увеличился с 600 до 1940 пассажиров в час.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 18 миллионов рублей отремонтируют здание областного правительства. Закупка опубликована на портале Госзакупки.

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