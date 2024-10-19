Новый терминал Рощино готовят к открытию

Posted 19 октября, 10:38
Published 19 октября, 10:38
Modified 19 октября, 10:41
Updated 19 октября, 10:41
Как пояснили «Нашему Городу» в Главном управлении строительства Тюменской области, в ближайшее время в Рощино будут запущены в работу два новых телетрапа, комната матери и ребенка, новый медицинский пункт. Кроме того, существенно увеличатся площади залов ожидания пассажиров, начнет работать новый зал выдачи багажа на внутренние авиарейсы и зал повышенной комфортности.
Общий объем работ первого этапа реконструкции составляет порядка 19 тысяч квадратных метра. Реновацию проводит турецкая компания «Лимакмаращстрой». Контракт с ней был заключен почти два года назад — в феврале 2023 года. Общая стоимость работ по реконструкции оценивается в 14 миллиардов рублей.
Полностью все работы будут завершены до 2027 года. Благодаря проведенной реновации пропускная способность аэропорта увеличился с 600 до 1940 пассажиров в час.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 18 миллионов рублей отремонтируют здание областного правительства. Закупка опубликована на портале Госзакупки.