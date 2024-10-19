Новый терминал Рощино готовят к открытию

Как пояснили «Нашему Городу» в Главном управлении строительства Тюменской области, в ближайшее время в Рощино будут запущены в работу два новых телетрапа, комната матери и ребенка, новый медицинский пункт. Кроме того, существенно увеличатся площади залов ожидания пассажиров, начнет работать новый зал выдачи багажа на внутренние авиарейсы и зал повышенной комфортности.