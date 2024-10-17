Бесплатное обследование в ОКБ №1? Раскрываем популярные схемы мошенничества в Тюмени

Posted 17 октября, 07:39
Published 17 октября, 07:39
Modified 17 октября, 07:41
Updated 17 октября, 07:41
Мошенники постоянно «осваивают новые профессии». Теперь они представляются не только сотрудниками банков, но и следователями, врачами и даже известными политиками. Недавно было зафиксировано, что тюменцам массово поступают звонки якобы от имени медиков Областной клинической больницы №1. Злоумышленники предлагают пройти полное обследование в ОКБ №1 «на выгодных условиях». Но для подтверждения записи необходимо продиктовать звонящему код, который придет на ваш телефон. После этого на вас могут оформить кредит или украсть деньги с банковских карт.
«В ОКБ №1 напоминают, что работники больницы могут делать обзвон пациентов, но лишь для согласования времени визита. Никаких паролей или другой информации озвучивать они не требуют», — сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
С заявлениями уже выступала и РУФСБ России по Тюменской области, так как мошенники направляли тюменцам сообщения с подложными документами о некой проверке. Для того чтобы закрыть фейковое дело, у горожан просили крупные суммы денег или же путем отправления кода также оформляли на жертв кредиты.
Отмечается, что маскироваться преступникам помогает развитие технологий, однако они же могут помогать и потенциальным жертвам избежать неприятных последствий встречи с мошенниками.
Специалист по информационной безопасности Даниил Нечаев отмечает, что для безопасности у тюменцев во всех социальных сетях и приложениях, где хранятся личные данные, должна стоять двухфакторная аутентификация.
«Эта мера существует давно, но многие ей не пользуются из-за лени и нежелания заморачиваться при входе в приложение. Но такой вариант может помочь в случае, если злоумышленник получит ваши данные», — указывает специалист.
Также он советовал поставить пенсионерам и другим доверчивым людям на заставку мобильного устройства фразу «не сообщайте никому никакие коды». Нечаев говорит о том, что ни одно ведомство не может вас обязать продиктовать дистанционно какой-то код.
«Это допустимо только при личном общении, например, с представителем банка. Но опять же, перед этим вы должны согласиться на использование ваших данных. По телефону никто не должен просить никакие коды, этой практики нет в системе банков, правоохранителей и так далее», — обозначает Нечаев.
Также на мобильных устройствах и компьютерах специалист по безопасности советует использовать программы и приложения для защиты от мошеннических действий. Многие из них могут обнаруживать фишинговые сайты и предупреждать о возможных угрозах. Так вы сразу сможете определить, находитесь вы на настоящем сайте или же это качественная подделка мошенников.
«Иногда по телефону просят зайти на какой-то сайт и туда ввести данные. Так преступники хотят избежать просьбы продиктовать код, так как жертва сама введет все данные на сайт, созданный мошенниками», — объяснил специалист.
Нечаев указывает, что безопаснее всего вовсе не брать трубки от неизвестных абонентов и как можно реже указывать свой действующий номер телефона в интернете.
Но важно быть готовым к встреча с мошенником и психологически. Часто на жертв оказывается давление путем агрессии или созданием условий, в которых человек становится будто бы зависим от звонящего.
«Например, вам звонит „полицейский“ и начинает грубо с вами говорить, запрещая отвлекаться и использовать громкую связь. Или же звонят из больницы и делают уникальное предложение», — объясняет психолог Зосимов.
Он рекомендует в таких случаях как можно скорее прекратить разговор. В противном случае защитные психологические механизмы могут лишить вас возможности здраво оценить ситуацию и понять, что вы говорите с мошенником.
Также, если вы получили подозрительное сообщение или звонок, всегда проверяйте информацию. Не стесняйтесь перезвонить в банк или другую организацию, представителями которой, как утверждают мошенники, они являются. Используйте официальные номера телефонов, указанные на сайте компании или организации.
«И не шутите с мошенниками, это может обернуться против вас. Лучшая и наиболее эффективная защита — прекращение разговора», — указывает психолог.
Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. Чем быстрее вы сообщите о преступлении, тем выше вероятность его раскрытия.
В 2023 году российские граждане стали жертвами мошенников, которые обманом получили от них 15,8 миллиарда рублей.
Эксперты по кибербезопасности, занимающиеся расследованием таких афер, советуют обращать внимание на речь звонящего. Мошенник может представиться сотрудником банка, правоохранительных органов, таких как ФСБ или МВД, Центробанка, Социального фонда, поликлиники или даже мобильного оператора. Если во время разговора собеседник просит перевести деньги на «безопасный счет», сообщить код из СМС, данные карты, паспорта или СНИЛС, следует немедленно завершить разговор.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что правительство Тюменской области вновь пытается взять кредит на погашение дефицита бюджета. Предыдущая закупка на 6 миллиардов рублей была признана несостоявшейся — на объявленные три аукциона не было подано ни одной заявки.