Бесплатное обследование в ОКБ №1? Раскрываем популярные схемы мошенничества в Тюмени

Мошенники постоянно «осваивают новые профессии». Теперь они представляются не только сотрудниками банков, но и следователями, врачами и даже известными политиками. Недавно было зафиксировано, что тюменцам массово поступают звонки якобы от имени медиков Областной клинической больницы №1. Злоумышленники предлагают пройти полное обследование в ОКБ №1 «на выгодных условиях». Но для подтверждения записи необходимо продиктовать звонящему код, который придет на ваш телефон. После этого на вас могут оформить кредит или украсть деньги с банковских карт.