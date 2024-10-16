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Posted 16 октября, 12:23

Published 16 октября, 12:23

Modified 16 октября, 12:24

Updated 16 октября, 12:24

Здание обкома в Тюмени

Потратят 18 миллионов рублей: здание тюменского правительства отреставрируют

16 октября 2024, 12:23
Фото: Федеральная налоговая служба
Здание обкома в Тюмени

Здание тюменского правительства отреставрируют за 18 миллионов рублей

В Тюмени на реставрацию здания регионального правительства планируют потратить больше 18 миллионов рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

На сайте госзакупок размещен тендер на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание обкома КПСС» в Тюмени. Величественное сооружение находится на улице Володарского, 45.

В описании закупки указано, что на реставрацию здания правительства Тюменской области потратят 18,3 миллиона рублей. Сейчас проходит подача заявок на выполнение реставрационных работ.

Начало работ: с даты заключения контракта. Все работы подрядная организация должна завершить до 31 октября следующего года, указано в документации.

Фото: Госзакупки

Здание выполнено в традициях классической ордерной архитектуры, оно отличается строгой монументальностью и парадной представительностью. Является памятником архитектуры регионального значения.

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