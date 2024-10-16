Потратят 18 миллионов рублей: здание тюменского правительства отреставрируют

Posted 16 октября, 12:23
Published 16 октября, 12:23
Modified 16 октября, 12:24
Updated 16 октября, 12:24
На сайте госзакупок размещен тендер на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание обкома КПСС» в Тюмени. Величественное сооружение находится на улице Володарского, 45.
В описании закупки указано, что на реставрацию здания правительства Тюменской области потратят 18,3 миллиона рублей. Сейчас проходит подача заявок на выполнение реставрационных работ.
Начало работ: с даты заключения контракта. Все работы подрядная организация должна завершить до 31 октября следующего года, указано в документации.
Здание выполнено в традициях классической ордерной архитектуры, оно отличается строгой монументальностью и парадной представительностью. Является памятником архитектуры регионального значения.
Ранее «Наш Город» писал, что реновация на Московском тракте в квадрате улиц Транспортная — Невская — 9 Января будет проведена на земельном участке площадью 3,3 гектара. Под снос попадают восемь жилых домов. На их месте в течение шести лет планируют построить многоэтажные и среднеэтажные дома, детские сады, школы, площадки для занятий спортом и другие объекты.