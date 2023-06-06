Землю на Московском тракте продали под реновацию за 20 тысяч рублей. Кто застройщик?

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Реализацию программы комплексного развития территорий на участке площадью 3,3 гектара проведет общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Группа компаний Строительство Бизнес Коммерция» (ООО «СБК»). Компания заплатила за землю 19 тысяч 534 рубля, увеличив начальную цену аукциона, 4,88 тысяч рублей, более чем в 4 раза.
В документации, опубликованной на портале ГИС «Торги» указано, что всего на аукцион было подано две заявки — от ООО «СБК» и ООО «Специализированный застройщик „УНО“. Оба компании внесли задаток в полном объеме.
Победителем закупки стало ООО «СБК». Застройщику необходимо в течение шести лет провести все работы по реновации территории.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Московском тракте в рамках реализации программы комплексного развития территорий снесут 13 многоквартирных домов и 11 частных строений. Здесь построят многоэтажные и среднетажные дома, детские сады, школы, площадки для занятий спортом и т. д. Общий объем строительства составит около 31,5 тысяч квадратных метров.