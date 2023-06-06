Землю на Московском тракте продали под реновацию за 20 тысяч рублей. Кто застройщик?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Московском тракте в рамках реализации программы комплексного развития территорий снесут 13 многоквартирных домов и 11 частных строений. Здесь построят многоэтажные и среднетажные дома, детские сады, школы, площадки для занятий спортом и т. д. Общий объем строительства составит около 31,5 тысяч квадратных метров.