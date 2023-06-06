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Землю на Московском тракте продали под реновацию за 20 тысяч рублей. Кто застройщик?

6 июня 2023, 07:56
Фото: 1MI

Тюменские власти продали под реновацию землю на Московском тракте за 20 тысяч рублей

Тюменские власти определились с выбором компании, которая займется реновацией на Московском тракте в квадрате улиц Транспортная — Невская — 9 Января.

Реализацию программы комплексного развития территорий на участке площадью 3,3 гектара проведет общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Группа компаний Строительство Бизнес Коммерция» (ООО «СБК»). Компания заплатила за землю 19 тысяч 534 рубля, увеличив начальную цену аукциона, 4,88 тысяч рублей, более чем в 4 раза.

В документации, опубликованной на портале ГИС «Торги» указано, что всего на аукцион было подано две заявки — от ООО «СБК» и ООО «Специализированный застройщик „УНО“. Оба компании внесли задаток в полном объеме.

Победителем закупки стало ООО «СБК». Застройщику необходимо в течение шести лет провести все работы по реновации территории.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Московском тракте в рамках реализации программы комплексного развития территорий снесут 13 многоквартирных домов и 11 частных строений. Здесь построят многоэтажные и среднетажные дома, детские сады, школы, площадки для занятий спортом и т. д. Общий объем строительства составит около 31,5 тысяч квадратных метров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Реновация#Торги#Строительство дома#КРТ#Тюменская область
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