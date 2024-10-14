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Posted 14 октября, 13:25

Published 14 октября, 13:25

Modified 14 октября, 13:25

Updated 14 октября, 13:25

В Тюменской области взлетел спрос на услуги бьюти-мастеров

В Тюменской области взлетел спрос на услуги бьюти-мастеров

14 октября 2024, 13:25
Фото: 1MI
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», в Тюмени заметен рост спроса на услуги бьюти-мастеров. Тем временем, за год в два раза вырос спрос на дизайн интерьеров.

Согласно актуальным данным сервиса, в третьем квартале этого года спрос россиян на услуги специалистов в разных отраслях вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми востребованными специалистами у тюменцев стали бьюти-мастера. Верхнюю строчку рейтинга занимают маникюр и педикюр. На втором месте в топе — оформление, коррекция и окрашивание бровей и ресниц. Также тюменцы интересуются деловым консультированием, сантехническими работами и услугами парикмахера.

За год также значительно вырос спрос на дизайн интерьеров — такие услуги стали популярнее на 58 процентов. Это связано с ростом жилищного строительства в Тюмени, в том числе индивидуального. Дизайн-проект заказывает каждый второй покупатель квартиры в новостройке и каждый четвертый — во вторичном фонде.

Жители нашего города также хотят иметь дополнительные источники дохода, поэтому активно осваивают новые сферы деятельности.

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Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.

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