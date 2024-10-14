В Тюменской области взлетел спрос на услуги бьюти-мастеров

За год также значительно вырос спрос на дизайн интерьеров — такие услуги стали популярнее на 58 процентов. Это связано с ростом жилищного строительства в Тюмени, в том числе индивидуального. Дизайн-проект заказывает каждый второй покупатель квартиры в новостройке и каждый четвертый — во вторичном фонде.

