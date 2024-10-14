В Тюменской области взлетел спрос на услуги бьюти-мастеров

Posted 14 октября, 13:25
Published 14 октября, 13:25
Modified 14 октября, 13:25
Updated 14 октября, 13:25
Согласно актуальным данным сервиса, в третьем квартале этого года спрос россиян на услуги специалистов в разных отраслях вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самыми востребованными специалистами у тюменцев стали бьюти-мастера. Верхнюю строчку рейтинга занимают маникюр и педикюр. На втором месте в топе — оформление, коррекция и окрашивание бровей и ресниц. Также тюменцы интересуются деловым консультированием, сантехническими работами и услугами парикмахера.
За год также значительно вырос спрос на дизайн интерьеров — такие услуги стали популярнее на 58 процентов. Это связано с ростом жилищного строительства в Тюмени, в том числе индивидуального. Дизайн-проект заказывает каждый второй покупатель квартиры в новостройке и каждый четвертый — во вторичном фонде.
Жители нашего города также хотят иметь дополнительные источники дохода, поэтому активно осваивают новые сферы деятельности.
Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.