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Posted 14 октября, 12:20

Published 14 октября, 12:20

Modified 14 октября, 12:22

Updated 14 октября, 12:22

Тюменцы смогут увидеть самую яркую комету за последнее десятилетие — C/2023 A3

Тюменцы смогут увидеть самую яркую комету за последнее десятилетие — C/2023 A3

14 октября 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
В этом месяце самая яркая комета 2024 года C/2023 A3 максимально сблизится с планетой. Небесное тело является непериодической кометой, поэтому уже не вернется в Солнечную систему.

Как сообщает тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, комета C/2023 A3, обнаруженная в прошлом году, является самой яркой кометой за последние 13 лет.

Первую неделю комета будет видна невооруженным взглядом, как туманная звездочка с длинным хвостом. После она будет становиться все тусклее и тусклее. В конце октября, чтобы увидеть комету, потребуется бинокль или телескоп.

— Визуально наблюдать небесную гостью пока сложно, но ее можно легко обнаружить в бинокль или фототехнику. Комета будет уже повыше, но с погодой все не так ясно, — прокомментировал Владимир Задумин, сделавший снимок.
Комета C/2023 A3 над Екатеринбургом 12 октября 2024 годаКомета C/2023 A3 над Екатеринбургом 12 октября 2024 года
Комета C/2023 A3 над Екатеринбургом 12 октября 2024 года. Фото: Владимир Задумин. Старая башня ВК
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Ранее «Наш Город» писал, что полярное сияние тюменцы наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября. Тогда ясная погода позволила жителям региона насладиться в полной мере красотой данного природного явления.

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