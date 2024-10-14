Тюменцы смогут увидеть самую яркую комету за последнее десятилетие — C/2023 A3

Posted 14 октября, 12:20
Published 14 октября, 12:20
Modified 14 октября, 12:22
Updated 14 октября, 12:22
Как сообщает тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, комета C/2023 A3, обнаруженная в прошлом году, является самой яркой кометой за последние 13 лет.
Первую неделю комета будет видна невооруженным взглядом, как туманная звездочка с длинным хвостом. После она будет становиться все тусклее и тусклее. В конце октября, чтобы увидеть комету, потребуется бинокль или телескоп.
— Визуально наблюдать небесную гостью пока сложно, но ее можно легко обнаружить в бинокль или фототехнику. Комета будет уже повыше, но с погодой все не так ясно, — прокомментировал Владимир Задумин, сделавший снимок.
Ранее «Наш Город» писал, что полярное сияние тюменцы наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября. Тогда ясная погода позволила жителям региона насладиться в полной мере красотой данного природного явления.