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Posted 14 октября, 10:39

Published 14 октября, 10:39

Modified 14 октября, 10:41

Updated 14 октября, 10:41

В Тюмени взлетела стоимость аренды квартир

В Тюмени взлетела стоимость аренды квартир

14 октября 2024, 10:39
Фото: 1MI
По информации сайта «Мир квартир», в нашем городе в третьем квартале года подорожала аренда однушек и трешек. Аренда подорожала более чем на 10 процентов, говорят аналитики.

В Тюмени однокомнатные и трехкомнатные квартиры стали лидерами по росту стоимости аренды. Как сообщают аналитики сайта «Мир квартир», средняя стоимость трешек выросла на 10,9 процентов — до 41,2 тысяч рублей.

— Тюмень, аренда однокомнатной квартиры — 26,9 тысяч рублей в месяц, прирост за третий квартал года составил 10,8 процентов. Трехкомнатные квартиры — 41,2 тысяча рублей, прирост — 10,9% процентов, — говорится в сообщении.

Что касается двушек, то они в Тюмени также подорожали. В среднем аренда может стоить 33,6 тысячи рублей.

Выросла в цене аренда в Ижевске, Владикавказе, Смоленске и Магнитогорске. Низкие показатели регистрируются в Сочи, там квартиры резко подешевели.

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Ранее «Наш Город» писал, что глава федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил о том, что в ближайшем будущем стоимость недвижимости может существенно снизиться. Это произойдет из-за недостачи финансовых средств, заложенных на субсидирование ипотечных программ.

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