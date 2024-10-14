В Тюмени взлетела стоимость аренды квартир

Posted 14 октября, 10:39
Published 14 октября, 10:39
Modified 14 октября, 10:41
Updated 14 октября, 10:41
В Тюмени однокомнатные и трехкомнатные квартиры стали лидерами по росту стоимости аренды. Как сообщают аналитики сайта «Мир квартир», средняя стоимость трешек выросла на 10,9 процентов — до 41,2 тысяч рублей.
— Тюмень, аренда однокомнатной квартиры — 26,9 тысяч рублей в месяц, прирост за третий квартал года составил 10,8 процентов. Трехкомнатные квартиры — 41,2 тысяча рублей, прирост — 10,9% процентов, — говорится в сообщении.
Что касается двушек, то они в Тюмени также подорожали. В среднем аренда может стоить 33,6 тысячи рублей.
Выросла в цене аренда в Ижевске, Владикавказе, Смоленске и Магнитогорске. Низкие показатели регистрируются в Сочи, там квартиры резко подешевели.
Ранее «Наш Город» писал, что глава федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил о том, что в ближайшем будущем стоимость недвижимости может существенно снизиться. Это произойдет из-за недостачи финансовых средств, заложенных на субсидирование ипотечных программ.