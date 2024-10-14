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Posted 14 октября, 13:53

Published 14 октября, 13:53

Modified 14 октября, 13:55

Updated 14 октября, 13:55

Жители тюменского поселка требуют от соседки закрыть стихийную ферму

Свинство в прямом эфире. Владелица «скотного двора» не дает жизни соседям. Видео

14 октября 2024, 13:53
Фото: 1MI

Жители тюменского поселка требуют от соседки закрыть стихийную ферму

Животные тюменской фермерши бродят по чужим участкам, портят огороды и имущество, а также гадят прямо там же. Обращения к властям не помогают решить проблему.

Жительница тюменского поселка Светлана Пономарева организовала стихийное животноводческое хозяйство, чем вызвала негодование со стороны своих соседей. Ситуация получила большой резонанс, а разобраться в сложной ситуации попытались журналисты РЕН ТВ.

Соседи рассказали, что свиньи и коровы фермерши пасутся везде, где захотят, в том числе вторгаясь на чужие участки, ходят по дорогам и детским площадкам. И там же справляют свои естественные потребности.

Соседи уже неоднократно обращались с жалобами в различные органы, однако их обращения остаются без ответов. Владелица «скотного двора» также не спешит решить данную проблему.

Видео: РЕН ТВ.

Степень напряжения может описать тот факт, что собравшиеся, испытывающие агрессию по отношению к женщине, готовы буквально напасть на нее из-за ее безрассудности по отношению к животным.

Сообщается, что ситуация эта длится уже на протяжении несколько лет. Главное требование присутствующих: прекратить халатность в обращении с животными, закрыть кабанов в амбаре и пасти коров подальше от жилых домов.

«Твои поросята в нашем огороде… Она еще и опоросилась. Света, я тебе, когда говорю нормально…», — говорит один из жителей.

И это только одна из проблем. Местные жители собрали множество видео, демонстрирующих, как домашние животные Светланы Пономаревой портят огороды и жизнь людей.

Сама виновница просматривала эти записи, но слова и угрозы оказались бесполезны. Свиньи пасутся где угодно и в прямом смысле слова «свинячат» везде, в том числе на детских площадках. Кстати, Светлану оштрафовали на 12 тысяч за испорченную игровую зону, но штрафы, кажется, не помогают урегулировать ситуацию. Скот Пономаревой даже угрожает местной медицинской клинике.

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Также озабоченность вызывает проблема загрязнения округи продуктами жизнедеятельности свиней и коров.

«Не то слово. Сейчас. Вчера особенно. Ветер с этой стороны. И все», — отвечает одна из соседок на вопрос, бывает ли вонь от навоза животных.

При этом другие соседи также держат домашних животных, однако они не доставляют беспокойства соседям и находятся в специальных загонах.

Жители поселка пытались помочь Пономаревой с организацией фермы, однако их доброе намерение не было оценено женщиной. Местные жители неоднократно обращались в Россельхознадзор, полицию и администрацию, но почему-то не получили необходимую помощь. Однако они уверены, что коллективное обращение к сотрудникам поселковой администрации будет рассмотрено, и они активно собирают подписи в поддержку этого инициативы.

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Ранее сообщалось, что жителей тюменских сел терроризирует стая волков. Жители Вагайского района, деревень Абаул, Ренчики, Ишаир, села Большой Карагай вновь сообщают о нападении диких животных на домашний скот.

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