Свинство в прямом эфире. Владелица «скотного двора» не дает жизни соседям. Видео

Posted 14 октября, 13:53
Published 14 октября, 13:53
Modified 14 октября, 13:55
Updated 14 октября, 13:55
Жительница тюменского поселка Светлана Пономарева организовала стихийное животноводческое хозяйство, чем вызвала негодование со стороны своих соседей. Ситуация получила большой резонанс, а разобраться в сложной ситуации попытались журналисты РЕН ТВ.
Соседи рассказали, что свиньи и коровы фермерши пасутся везде, где захотят, в том числе вторгаясь на чужие участки, ходят по дорогам и детским площадкам. И там же справляют свои естественные потребности.
Соседи уже неоднократно обращались с жалобами в различные органы, однако их обращения остаются без ответов. Владелица «скотного двора» также не спешит решить данную проблему.
Степень напряжения может описать тот факт, что собравшиеся, испытывающие агрессию по отношению к женщине, готовы буквально напасть на нее из-за ее безрассудности по отношению к животным.
Сообщается, что ситуация эта длится уже на протяжении несколько лет. Главное требование присутствующих: прекратить халатность в обращении с животными, закрыть кабанов в амбаре и пасти коров подальше от жилых домов.
«Твои поросята в нашем огороде… Она еще и опоросилась. Света, я тебе, когда говорю нормально…», — говорит один из жителей.
И это только одна из проблем. Местные жители собрали множество видео, демонстрирующих, как домашние животные Светланы Пономаревой портят огороды и жизнь людей.
Сама виновница просматривала эти записи, но слова и угрозы оказались бесполезны. Свиньи пасутся где угодно и в прямом смысле слова «свинячат» везде, в том числе на детских площадках. Кстати, Светлану оштрафовали на 12 тысяч за испорченную игровую зону, но штрафы, кажется, не помогают урегулировать ситуацию. Скот Пономаревой даже угрожает местной медицинской клинике.
Также озабоченность вызывает проблема загрязнения округи продуктами жизнедеятельности свиней и коров.
«Не то слово. Сейчас. Вчера особенно. Ветер с этой стороны. И все», — отвечает одна из соседок на вопрос, бывает ли вонь от навоза животных.
При этом другие соседи также держат домашних животных, однако они не доставляют беспокойства соседям и находятся в специальных загонах.
Жители поселка пытались помочь Пономаревой с организацией фермы, однако их доброе намерение не было оценено женщиной. Местные жители неоднократно обращались в Россельхознадзор, полицию и администрацию, но почему-то не получили необходимую помощь. Однако они уверены, что коллективное обращение к сотрудникам поселковой администрации будет рассмотрено, и они активно собирают подписи в поддержку этого инициативы.
Ранее сообщалось, что жителей тюменских сел терроризирует стая волков. Жители Вагайского района, деревень Абаул, Ренчики, Ишаир, села Большой Карагай вновь сообщают о нападении диких животных на домашний скот.