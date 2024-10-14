Свинство в прямом эфире. Владелица «скотного двора» не дает жизни соседям. Видео

Сама виновница просматривала эти записи, но слова и угрозы оказались бесполезны. Свиньи пасутся где угодно и в прямом смысле слова «свинячат» везде, в том числе на детских площадках. Кстати, Светлану оштрафовали на 12 тысяч за испорченную игровую зону, но штрафы, кажется, не помогают урегулировать ситуацию. Скот Пономаревой даже угрожает местной медицинской клинике.