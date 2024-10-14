Перестановка слагаемых? Как мэр Тюмени заменяет уехавших в ХМАО чиновников?

Мэр Тюмени Афанасьев начал искать замены уехавшим в ХМАО чиновникам

Из Тюмени в ХМАО уехали несколько видных политиков. Перетянул их в ХМАО бывший мэр Руслан Кухарук. В связи с этим, Максиму Афанасьеву, нынешнему мэру — нужно срочно искать замену. Этим он и занимается.