Перестановка слагаемых? Как мэр Тюмени заменяет уехавших в ХМАО чиновников?

Posted 14 октября, 10:53
Published 14 октября, 10:53
Modified 14 октября, 11:14
Updated 14 октября, 11:14
Так например, С сегодняшнего дня Александр Дмитриевич Ильин занимает должность заместителя главы города Тюмени. Ранее, с 2020 года он возглавлял управу Ленинского административного округа.
Входить в обязанности новоиспеченного зама будет курирование местных департаментов — городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности.
Также было назначение на должность главы департамента городского хозяйства. Его возглавил Виталий Данилов.