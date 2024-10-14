nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 10:53

Published 14 октября, 10:53

Modified 14 октября, 11:14

Updated 14 октября, 11:14

Мэр Тюмени Афанасьев начал искать замены уехавшим в ХМАО чиновникам

Перестановка слагаемых? Как мэр Тюмени заменяет уехавших в ХМАО чиновников?

14 октября 2024, 10:53
Фото: 1MI

Мэр Тюмени Афанасьев начал искать замены уехавшим в ХМАО чиновникам

Из Тюмени в ХМАО уехали несколько видных политиков. Перетянул их в ХМАО бывший мэр Руслан Кухарук. В связи с этим, Максиму Афанасьеву, нынешнему мэру — нужно срочно искать замену. Этим он и занимается.

Так например, С сегодняшнего дня Александр Дмитриевич Ильин занимает должность заместителя главы города Тюмени. Ранее, с 2020 года он возглавлял управу Ленинского административного округа.

Входить в обязанности новоиспеченного зама будет курирование местных департаментов — городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности.

Также было назначение на должность главы департамента городского хозяйства. Его возглавил Виталий Данилов.

Ранее сообщалось, что Семьям девяти погибших тюменских бойцов СВО вручили Ордена Мужества.

Читайте также:
Зачем солить тротуары? Тюменца возмутила уборка снега в городеВласти Тюмени показали, как будет выглядеть город на Новый годСемьям девяти погибших тюменских бойцов СВО вручили Ордена Мужества
#Александр Смирнов#Общество#Политика#Новости тюмени#Максим Афанасьев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика