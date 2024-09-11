«Скоро на детей начнут нападать»: жителей тюменских сел терроризирует стая волков

Posted 11 сентября, 08:03
Published 11 сентября, 08:03
Modified 11 сентября, 08:05
Updated 11 сентября, 08:05
Местные жители сообщают, что хищники уничтожили более двух десятков овец и бычков. Отстреливать диких зверей селянам не разрешают.
«Скоро на людей и детей начнут нападать. Тоже охотоведы глаза на это будут закрывать», — посетовали жители Вагайского района.
Между тем, в Госохотдепартаменте Тюменской области пояснили, что в настоящее время уже ведется работа по выявлению наличия оснований для принятия решения об отстреле волков в Вагайском районе (регулированию численности волков). Если данный основания будут установлены — отстрел зверей разрешат.
Ранее «Наш Город» писал, что в тобольском селе Аремзяны медвежье семейство вышло к людям. Судя по опубликованным видеокадрам, дикие звери были сыты, так как агрессии не проявляли.