«Скоро на детей начнут нападать»: жителей тюменских сел терроризирует стая волков

Между тем, в Госохотдепартаменте Тюменской области пояснили, что в настоящее время уже ведется работа по выявлению наличия оснований для принятия решения об отстреле волков в Вагайском районе (регулированию численности волков). Если данный основания будут установлены — отстрел зверей разрешат.