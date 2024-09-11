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Posted 11 сентября, 08:03

Published 11 сентября, 08:03

Modified 11 сентября, 08:05

Updated 11 сентября, 08:05

Жителей тюменских деревень терроризирует стая волков

«Скоро на детей начнут нападать»: жителей тюменских сел терроризирует стая волков

11 сентября 2024, 08:03
Фото: 1MI

Жителей тюменских деревень терроризирует стая волков

Сюжет
Дети
Жители Вагайского района, деревень Абаул, Ренчики, Ишаир, села Большой Карагай вновь сообщают о нападении волков на домашний скот. По словам селян, очередные останки домашних животных и волчьи следы рядом были обнаружены на пастбище.

Местные жители сообщают, что хищники уничтожили более двух десятков овец и бычков. Отстреливать диких зверей селянам не разрешают.

«Скоро на людей и детей начнут нападать. Тоже охотоведы глаза на это будут закрывать», — посетовали жители Вагайского района.
Фото: Тюмень с огоньком.

Между тем, в Госохотдепартаменте Тюменской области пояснили, что в настоящее время уже ведется работа по выявлению наличия оснований для принятия решения об отстреле волков в Вагайском районе (регулированию численности волков). Если данный основания будут установлены — отстрел зверей разрешат.

Ранее «Наш Город» писал, что в тобольском селе Аремзяны медвежье семейство вышло к людям. Судя по опубликованным видеокадрам, дикие звери были сыты, так как агрессии не проявляли.

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