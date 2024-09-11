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Posted 11 сентября, 07:31

Published 11 сентября, 07:31

Modified 11 сентября, 07:33

Updated 11 сентября, 07:33

Тюменский миллионер озвучил прогноз по рынку недвижимости

«Это приведет к смерти рынка недвижимости»: глава «Этажей» Хусаинов озвучил прогноз

11 сентября 2024, 07:31
Фото: 1MI

Тюменский миллионер озвучил прогноз по рынку недвижимости

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Недвижимость
По мнению главы федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, повышение ставки ЦБ приведет к разгону инфляции и резкому, системному ограничению предложения на рынке недвижимости.
«Основные сложности, с которыми сталкиваются сегодня застройщики, связаны с продажами. При текущих объёмах продаж перекрытие будет меньше 100%, то есть они ожидают ставку по эскроу от банка на уровне 14-17%. Это может убить любую доходность за два года строительства», — отметил Хусаинов.

По его словам, повышение ставки неизбежно приведет к росту уровня инфляции. Лишь на короткое время данная мера поможет снизить ее уровень.

«Многие сравнивают ставку с температурой у человека. Я согласен с этим сравнением. Что будет, если высокая температура будет держаться долгое время? Как правило, это приведёт к вероятной смерти организма, который просто не приспособлен жить долго с высокой температурой. Это явно краткосрочный инструмент. Нужно менять подходы работы с инфляцией на более системные, выявлять причины роста, а не ждать того, что эти причины самостоятельно устранятся», — подчеркнул Ильдар Хусаинов.
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Ранее «Наш Город» писал, что специалисты тюменского рынка недвижимости прогнозируют обрушение рынка недвижимости. Пока рынок находится в режиме стагнации. Однако стоимость «вторички» уже начала падать.

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