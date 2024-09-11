«Это приведет к смерти рынка недвижимости»: глава «Этажей» Хусаинов озвучил прогноз

Posted 11 сентября, 07:31
Published 11 сентября, 07:31
Modified 11 сентября, 07:33
Updated 11 сентября, 07:33
«Основные сложности, с которыми сталкиваются сегодня застройщики, связаны с продажами. При текущих объёмах продаж перекрытие будет меньше 100%, то есть они ожидают ставку по эскроу от банка на уровне 14-17%. Это может убить любую доходность за два года строительства», — отметил Хусаинов.
По его словам, повышение ставки неизбежно приведет к росту уровня инфляции. Лишь на короткое время данная мера поможет снизить ее уровень.
«Многие сравнивают ставку с температурой у человека. Я согласен с этим сравнением. Что будет, если высокая температура будет держаться долгое время? Как правило, это приведёт к вероятной смерти организма, который просто не приспособлен жить долго с высокой температурой. Это явно краткосрочный инструмент. Нужно менять подходы работы с инфляцией на более системные, выявлять причины роста, а не ждать того, что эти причины самостоятельно устранятся», — подчеркнул Ильдар Хусаинов.
Ранее «Наш Город» писал, что специалисты тюменского рынка недвижимости прогнозируют обрушение рынка недвижимости. Пока рынок находится в режиме стагнации. Однако стоимость «вторички» уже начала падать.