Что происходит сегодня с тюменской Турой?

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области в июле этого года направили в Федеральное агентство водных ресурсов предложение о включении Туры в перечень объектов федерального проекта «Вода России» по оздоровлению рек. Предварительная стоимость мероприятий по оздоровлению реки, составила 2,5 миллиарда рублей. В настоящее время решение по вопросу включения Туры в проект не принято.