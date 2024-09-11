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Posted 11 сентября, 06:29

Published 11 сентября, 06:29

Modified 11 сентября, 06:31

Updated 11 сентября, 06:31

В Тюмени за месяц уровень воды в Туре резко увеличился

Что происходит сегодня с тюменской Турой?

11 сентября 2024, 06:29
Фото: 1MI

В Тюмени за месяц уровень воды в Туре резко увеличился

Сюжет
Тура
Уровень воды в тюменской реке Тура за последние месяцы поднялся на десятки сантиметров. По данным тюменского филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», на сегодняшний день уровень воды в Туре достиг отметки 16 сантиметров выше нуля поста.
«Уровень воды над нулем поста по ГП-1 Тюмень — река Тура по оперативным данным Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ на 11 сентября 2024 года составляет 16 сантиметров. Изменение уровня воды за сутки — -6 сантиметров», — сообщила «Нашему Городу» начальник тюменского филиала ФБГУ «Обь-Иртышское УГМС» Татьяна Морозова.

Средний уровень воды в тюменской Туре в сентябре составляет 71 сантиметр выше нуля поста. Согласно данным Центра регистра и кадастра, минимальный уровень, -77 см, был зарегистрирован в 2023 году, максимальный, 399 сантиметров, в 2015 году.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области в июле этого года направили в Федеральное агентство водных ресурсов предложение о включении Туры в перечень объектов федерального проекта «Вода России» по оздоровлению рек. Предварительная стоимость мероприятий по оздоровлению реки, составила 2,5 миллиарда рублей. В настоящее время решение по вопросу включения Туры в проект не принято.

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