Что происходит сегодня с тюменской Турой?

Posted 11 сентября, 06:29
Published 11 сентября, 06:29
Modified 11 сентября, 06:31
Updated 11 сентября, 06:31
«Уровень воды над нулем поста по ГП-1 Тюмень — река Тура по оперативным данным Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ на 11 сентября 2024 года составляет 16 сантиметров. Изменение уровня воды за сутки — -6 сантиметров», — сообщила «Нашему Городу» начальник тюменского филиала ФБГУ «Обь-Иртышское УГМС» Татьяна Морозова.
Средний уровень воды в тюменской Туре в сентябре составляет 71 сантиметр выше нуля поста. Согласно данным Центра регистра и кадастра, минимальный уровень, -77 см, был зарегистрирован в 2023 году, максимальный, 399 сантиметров, в 2015 году.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области в июле этого года направили в Федеральное агентство водных ресурсов предложение о включении Туры в перечень объектов федерального проекта «Вода России» по оздоровлению рек. Предварительная стоимость мероприятий по оздоровлению реки, составила 2,5 миллиарда рублей. В настоящее время решение по вопросу включения Туры в проект не принято.