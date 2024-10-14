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Posted 14 октября, 11:48

Published 14 октября, 11:48

Modified 14 октября, 11:50

Updated 14 октября, 11:50

Из-за бешеной лисы в Тюменской области могут объявить карантин

Из-за бешеной лисы в Тюменской области могут объявить карантин

14 октября 2024, 11:48
В селе Ивановка Ялуторовского района Тюменской области выявили очаг бешенства. Планируется введение карантинных мер на территории самого очага и неблагополучного пункта.

Как стало известно, очаг бешенства был обнаружен на территории личного подсобного хозяйства в селе Ивановка Ялуторовского района. Инфекцию бешенства нашли в пробах, которые были отобраны от трупа лисы.

Карантинные меры могут начать действовать с сегодняшнего дня, 14 октября. Карантин будет введен на территории самого очага и неблагополучного пункта, сообщает URA.RU.

Отмечается, что карантин введут после подписания документа губернатором Тюменской области Александром Моором.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени дачники сообщают о появлении испанских слизней. Ранее они были замечены в Подмосковье и Ленинградской области. В областную столицу, вероятнее всего, моллюски были завезены с посадочным материалом.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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