Из-за бешеной лисы в Тюменской области могут объявить карантин

Posted 14 октября, 11:48
Published 14 октября, 11:48
Modified 14 октября, 11:50
Updated 14 октября, 11:50
Как стало известно, очаг бешенства был обнаружен на территории личного подсобного хозяйства в селе Ивановка Ялуторовского района. Инфекцию бешенства нашли в пробах, которые были отобраны от трупа лисы.
Карантинные меры могут начать действовать с сегодняшнего дня, 14 октября. Карантин будет введен на территории самого очага и неблагополучного пункта, сообщает URA.RU.
Отмечается, что карантин введут после подписания документа губернатором Тюменской области Александром Моором.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени дачники сообщают о появлении испанских слизней. Ранее они были замечены в Подмосковье и Ленинградской области. В областную столицу, вероятнее всего, моллюски были завезены с посадочным материалом.