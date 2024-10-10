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Posted 10 октября, 05:19

Published 10 октября, 05:19

Modified 10 октября, 05:21

Updated 10 октября, 05:21

Реновацию торгового дома «Мангазея» в Тюмени начнут в 2025 году

В старейшем торговом центре в Тюмени проведут реновацию

10 октября 2024, 05:19
Фото: 2 ГИС

Реновацию торгового дома «Мангазея» в Тюмени начнут в 2025 году

Речь идет о торговом доме «Мангазея» в Заречном микрорайоне, который в этом году выкупила редевелоперская компания «Колесник». Как пояснили в пресс-службе компании, работы по реновации ТД начнутся в 2025 году.

В настоящее время специалисты работают над разработкой архитектурного проекта. Сумма, которую планируют потратить на ремонт здания, не раскрывается. Также пока нет информации о том, какими арендаторами будет наполнен объект.

Известно, что в здании «Мангазеи» расположатся офисы, торговые точки, медицинский центр. Ранее там работали мебельный салон и офисы, пишет РБК Тюмень.

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«Наш Город» писал, что в центре Тюмени, в районе улиц Минская — Киевская и Смоленской, в рамках КРТ до 2028 года построят многоэтажные дома. Общая площадь строительства превысит 30 тысяч квадратных метров. Работы проведет компания «Мостострой-11».

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