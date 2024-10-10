В старейшем торговом центре в Тюмени проведут реновацию

Реновацию торгового дома «Мангазея» в Тюмени начнут в 2025 году

Речь идет о торговом доме «Мангазея» в Заречном микрорайоне, который в этом году выкупила редевелоперская компания «Колесник». Как пояснили в пресс-службе компании, работы по реновации ТД начнутся в 2025 году.