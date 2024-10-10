В старейшем торговом центре в Тюмени проведут реновацию

Posted 10 октября, 05:19
Published 10 октября, 05:19
Modified 10 октября, 05:21
Updated 10 октября, 05:21
В настоящее время специалисты работают над разработкой архитектурного проекта. Сумма, которую планируют потратить на ремонт здания, не раскрывается. Также пока нет информации о том, какими арендаторами будет наполнен объект.
Известно, что в здании «Мангазеи» расположатся офисы, торговые точки, медицинский центр. Ранее там работали мебельный салон и офисы, пишет РБК Тюмень.
«Наш Город» писал, что в центре Тюмени, в районе улиц Минская — Киевская и Смоленской, в рамках КРТ до 2028 года построят многоэтажные дома. Общая площадь строительства превысит 30 тысяч квадратных метров. Работы проведет компания «Мостострой-11».