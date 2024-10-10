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Posted 10 октября, 04:08

Published 10 октября, 04:08

Modified 10 октября, 04:10

Updated 10 октября, 04:10

В Тюменской области зарплаты строителей увеличились до 180 тысяч рублей

Работодатели подняли зарплаты строителям из-за дефицита кадров

10 октября 2024, 04:08
Фото: 1MI

В Тюменской области зарплаты строителей увеличились до 180 тысяч рублей

Сюжет
Строительство
За два последних месяца уровень заработной платы представителей строительной сферы увеличился на 3%. Средний размер предлагаемого заработка достиг 102,6 тысяч рублей.

По словам экспертов, на рост зарплат существенное влияние оказал дефицит кадров.

По данным аналитиков hh.ru, у отдельных специалистов, в частности геодезистов, монтажников, руководителей проектов и инженеров рост заработка составил от 14% до 33%. К примеру, инженерам в октябре предлагали зарплату в 180 тысяч рублей, главному инженеру — 140 тысяч, руководителю строительного проекта — 170 тысяч рублей.

При этом, по данным «Зарплаты.ру», у работодателей этой осенью наиболее востребованы были разнорабочие (медианная зарплата 85 тысяч рублей), машинисты строительной техники (100 тысяч), сварщики (95 тысяч рублей), пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут сотню водителей городского общественного транспорта. Вакансии опубликовало ТПАТП № 1 на портале «Работа России».

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