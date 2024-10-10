Работодатели подняли зарплаты строителям из-за дефицита кадров

Posted 10 октября, 04:08
Published 10 октября, 04:08
Modified 10 октября, 04:10
Updated 10 октября, 04:10
По словам экспертов, на рост зарплат существенное влияние оказал дефицит кадров.
По данным аналитиков hh.ru, у отдельных специалистов, в частности геодезистов, монтажников, руководителей проектов и инженеров рост заработка составил от 14% до 33%. К примеру, инженерам в октябре предлагали зарплату в 180 тысяч рублей, главному инженеру — 140 тысяч, руководителю строительного проекта — 170 тысяч рублей.
При этом, по данным «Зарплаты.ру», у работодателей этой осенью наиболее востребованы были разнорабочие (медианная зарплата 85 тысяч рублей), машинисты строительной техники (100 тысяч), сварщики (95 тысяч рублей), пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут сотню водителей городского общественного транспорта. Вакансии опубликовало ТПАТП № 1 на портале «Работа России».