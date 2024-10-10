Работодатели подняли зарплаты строителям из-за дефицита кадров

По данным аналитиков hh.ru, у отдельных специалистов, в частности геодезистов, монтажников, руководителей проектов и инженеров рост заработка составил от 14% до 33%. К примеру, инженерам в октябре предлагали зарплату в 180 тысяч рублей, главному инженеру — 140 тысяч, руководителю строительного проекта — 170 тысяч рублей.