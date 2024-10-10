Тюмень заметет снегом. Метеорологи обещают снегопады и дожди

В Ишиме 10 октября синоптики обещают осадки в виде дождя со снегом в течение всего дня. Утром и днем ожидается до -1…+1, в вечерние часы температура воздуха опустится до -2…-3. Ветер будет дуть со скоростью 6,9 м/с.