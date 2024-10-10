Тюмень заметет снегом. Метеорологи обещают снегопады и дожди

Posted 10 октября, 01:05
Published 10 октября, 01:05
Modified 10 октября, 01:05
Updated 10 октября, 01:05
В Тюмени 10 октября синоптики прогнозируют дождь со снегом в течение дня. Утром и днем термометры не поднимутся выше -1…+1, ночью температура воздуха опустится до -2. Скорость ветра составит 5,9 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:00, закат в 17:49, продолжительность дня 10 часов 48 минут.
В Тобольске 10 октября ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -1…-2, в ночные часы ожидается до -2. Скорость ветра составит 4,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:51, закат в 17:36, продолжительность дня 10 часов 45 минут.
В Ишиме 10 октября синоптики обещают осадки в виде дождя со снегом в течение всего дня. Утром и днем ожидается до -1…+1, в вечерние часы температура воздуха опустится до -2…-3. Ветер будет дуть со скоростью 6,9 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:43, закат в 17:34, продолжительность дня 10 часов 51 минута.