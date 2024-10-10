Когда в Тюмени отремонтируют знаменитый «муравейник»

Posted 10 октября, 03:43
Published 10 октября, 03:43
Modified 10 октября, 03:45
Updated 10 октября, 03:45
«Капитальный ремонт многоквартирных домов будет проведен в рамках Региональной программе, которой установлены сроки и определена очередность домов. Капремонт фасада многоквартирного дома №92 по улице Республики в областной столице запланирован в период 2027–2029 годы», — пояснили в ведомстве Ура.ру.
Отметим, ранее власти уже пытались отреставрировать фасад «муравейник» — была разработана проектная документация. Однако тогда в бюджете не удалось найти необходимых для проведения работ 220 миллионов рублей. Об этом сообщал гендиректор ООО «УК „Содружество-М“» Евгений Васюков.
Он же отмечал, что кардинальных перемен при проведении реставрации фасада дома тюменцам ожидать не стоит — фасад здания либо покрасят, либо обошьют спецматериалами.