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Posted 10 октября, 03:43

Published 10 октября, 03:43

Modified 10 октября, 03:45

Updated 10 октября, 03:45

Когда в Тюмени отремонтируют знаменитый «муравейник»

Когда в Тюмени отремонтируют знаменитый «муравейник»

10 октября 2024, 03:43
Фото: 2 ГИС
Власти назвали сроки проведения ремонта фасада дома на Республике, 92. По данным департамента ЖКХ по Тюменской области, реставрация запланирована на 2027–2029 годы.
«Капитальный ремонт многоквартирных домов будет проведен в рамках Региональной программе, которой установлены сроки и определена очередность домов. Капремонт фасада многоквартирного дома №92 по улице Республики в областной столице запланирован в период 2027–2029 годы», — пояснили в ведомстве Ура.ру.

Отметим, ранее власти уже пытались отреставрировать фасад «муравейник» — была разработана проектная документация. Однако тогда в бюджете не удалось найти необходимых для проведения работ 220 миллионов рублей. Об этом сообщал гендиректор ООО «УК „Содружество-М“» Евгений Васюков.

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Он же отмечал, что кардинальных перемен при проведении реставрации фасада дома тюменцам ожидать не стоит — фасад здания либо покрасят, либо обошьют спецматериалами.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Реставрация
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