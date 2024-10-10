Когда в Тюмени отремонтируют знаменитый «муравейник»

Отметим, ранее власти уже пытались отреставрировать фасад «муравейник» — была разработана проектная документация. Однако тогда в бюджете не удалось найти необходимых для проведения работ 220 миллионов рублей. Об этом сообщал гендиректор ООО «УК „Содружество-М“» Евгений Васюков.