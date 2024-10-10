Власти Тюменской области потратят миллионы рублей на капремонт домов

Posted 10 октября, 04:51
Published 10 октября, 04:51
Modified 10 октября, 04:53
Updated 10 октября, 04:53
Более 30 тендеров общей стоимостью свыше 150 миллионов рублей размещено на площадке «Сбербанк-АСТ». Планируется проведение работ по капремонту в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, в Ишимском и Ярковском районах, поселках Винзили, Боровский, селах Падун и Каскара и т. д.
Стоимость лотов варьируется от 123 тысяч рублей до двух десятков миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе будут принимать до середины октября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2029 года отремонтируют фасад «муравейника» на Республики, 92. Работы по реставрации запланированы на 2027–2029 годы.