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Posted 10 октября, 04:51

Published 10 октября, 04:51

Modified 10 октября, 04:53

Updated 10 октября, 04:53

Власти Тюменской области потратят миллионы рублей на капремонт домов

Власти Тюменской области потратят миллионы рублей на капремонт домов

10 октября 2024, 04:51
Фото: 1MI
Фонд капитального ремонты региона опубликовал десятки тендеров на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации для капремонта.

Более 30 тендеров общей стоимостью свыше 150 миллионов рублей размещено на площадке «Сбербанк-АСТ». Планируется проведение работ по капремонту в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, в Ишимском и Ярковском районах, поселках Винзили, Боровский, селах Падун и Каскара и т. д.

Стоимость лотов варьируется от 123 тысяч рублей до двух десятков миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе будут принимать до середины октября.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2029 года отремонтируют фасад «муравейника» на Республики, 92. Работы по реставрации запланированы на 2027–2029 годы.

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