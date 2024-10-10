Власти Тюменской области потратят миллионы рублей на капремонт домов

Более 30 тендеров общей стоимостью свыше 150 миллионов рублей размещено на площадке «Сбербанк-АСТ». Планируется проведение работ по капремонту в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, в Ишимском и Ярковском районах, поселках Винзили, Боровский, селах Падун и Каскара и т. д.