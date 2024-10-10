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Posted 10 октября, 14:09

Published 10 октября, 14:09

Modified 10 октября, 14:16

Updated 10 октября, 14:16

Тюменский активист ЛДПР погиб в бою в Курской области

Тюменский активист ЛДПР погиб в бою в Курской области

10 октября 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney
В Сорокинском районе попрощались с участником специальной военной операции. Член ЛДПР Александр Капустин погиб в Курской области.

Александр Капустин родился в селе Осиновка Сорокинского района Тюменской области. Он был активистом Сорокинского районного отделения и членом Либерально-демократической партии России (ЛДПР).

Мужчина погиб при исполнении воинского долга в Курской области, об этом сообщили на сайте фракции ЛДПР.

— Александр Капустин был смелым и отважным человеком, который отправился на фронт, чтобы защитить мирных граждан и Родину. Он был предан своему делу и с честью выполнял свой долг, — указано на официальном сайте.

Депутаты, координаторы и активисты Тюменского регионального отделения ЛДПР скорбят о погибшем бойце СВО Александре Капустине.

Фото: ЛДПР
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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации на Украине погиб экс-полицейский из Тобольска Владимир Перескок. Участие в СВО он принимал около полутора лет.

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