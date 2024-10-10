Тюменский активист ЛДПР погиб в бою в Курской области

Posted 10 октября, 14:09
Published 10 октября, 14:09
Modified 10 октября, 14:16
Updated 10 октября, 14:16
Александр Капустин родился в селе Осиновка Сорокинского района Тюменской области. Он был активистом Сорокинского районного отделения и членом Либерально-демократической партии России (ЛДПР).
Мужчина погиб при исполнении воинского долга в Курской области, об этом сообщили на сайте фракции ЛДПР.
— Александр Капустин был смелым и отважным человеком, который отправился на фронт, чтобы защитить мирных граждан и Родину. Он был предан своему делу и с честью выполнял свой долг, — указано на официальном сайте.
Депутаты, координаторы и активисты Тюменского регионального отделения ЛДПР скорбят о погибшем бойце СВО Александре Капустине.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации на Украине погиб экс-полицейский из Тобольска Владимир Перескок. Участие в СВО он принимал около полутора лет.