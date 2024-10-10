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Posted 10 октября, 08:25

Published 10 октября, 08:25

Modified 10 октября, 08:43

Updated 10 октября, 08:43

В зоне СВО погиб 36-летний тюменец Ренат Мусин с позывным «Реня»

Искали с августа и надеялись на чудо: в СВО погиб 36-летний тюменец

10 октября 2024, 08:25
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб 36-летний тюменец Ренат Мусин с позывным «Реня»

Сюжет
Бойцы СВО
Житель Тюмени Ренат Мусин получил смертельное ранение при выполнении боевого задания. По словам родных бойца, последний раз он выходил на связь 13 августа 2024 года. Тогда он сообщил близким, что уходит на боевое задание.

В начале сентября семье тюменца сообщили, что Ренат числится в списках пропавших без вести. Тогда же родные начали его искать — сообщения о пропавшем военном были размещены в группах в социальных сетях.

«Дома его ждали и надеялись на чудо мама, брат, сестра, племянницы и беременная девушка, друзья», — сообщили родные военного.
Фото: Надежда Антисумова в ЧС Тюмень

О том, что Ренат погиб его семье сообщили 2 октября. Буквально за несколько дней до трагического известия, 29 сентября, у военного родился сын.

Ренат Мусин участие в спецоперации на Украине принимал с 2022 года. В конце марте 2023 года военный получил осколочное ранение в ногу при выполнении боевого задания. В январе 2024 был награжден медалью « За отвагу». В июле 2024 тюменец отправился на службу повторно.

Фото: Надежда Антисумова в ЧС Тюмень

Знакомые Рената вспоминают о нем с теплотой.

«Знаю этого человека только с хорошей стороны. Занимался дзюдо вместе с ним. Мастер спорта по дзюдо. Спи спокойно, брат», — сообщил Бахадур Ш.
«Хорошим парнем был, спокойным, скромным. Учились в школе вместе. Родным соболезнования и сил пережить утрату. Очень жаль. Если честно, даже не верится», — - написала Malina M.

Похороны и церемония прощания с Ренатом Мусиным состоялись сегодня, 10 октября, в тюменском селе Ембаево.

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Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации на Украине погиб экс-полицейских из Тобольска Владимир Перескок. Участие в СВО он принимал около полутора лет.

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