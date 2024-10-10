Искали с августа и надеялись на чудо: в СВО погиб 36-летний тюменец

Posted 10 октября, 08:25
Published 10 октября, 08:25
Modified 10 октября, 08:43
Updated 10 октября, 08:43
В начале сентября семье тюменца сообщили, что Ренат числится в списках пропавших без вести. Тогда же родные начали его искать — сообщения о пропавшем военном были размещены в группах в социальных сетях.
«Дома его ждали и надеялись на чудо мама, брат, сестра, племянницы и беременная девушка, друзья», — сообщили родные военного.
О том, что Ренат погиб его семье сообщили 2 октября. Буквально за несколько дней до трагического известия, 29 сентября, у военного родился сын.
Ренат Мусин участие в спецоперации на Украине принимал с 2022 года. В конце марте 2023 года военный получил осколочное ранение в ногу при выполнении боевого задания. В январе 2024 был награжден медалью « За отвагу». В июле 2024 тюменец отправился на службу повторно.
Знакомые Рената вспоминают о нем с теплотой.
«Знаю этого человека только с хорошей стороны. Занимался дзюдо вместе с ним. Мастер спорта по дзюдо. Спи спокойно, брат», — сообщил Бахадур Ш.
«Хорошим парнем был, спокойным, скромным. Учились в школе вместе. Родным соболезнования и сил пережить утрату. Очень жаль. Если честно, даже не верится», — - написала Malina M.
Похороны и церемония прощания с Ренатом Мусиным состоялись сегодня, 10 октября, в тюменском селе Ембаево.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации на Украине погиб экс-полицейских из Тобольска Владимир Перескок. Участие в СВО он принимал около полутора лет.