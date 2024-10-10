Искали с августа и надеялись на чудо: в СВО погиб 36-летний тюменец

Ренат Мусин участие в спецоперации на Украине принимал с 2022 года. В конце марте 2023 года военный получил осколочное ранение в ногу при выполнении боевого задания. В январе 2024 был награжден медалью « За отвагу». В июле 2024 тюменец отправился на службу повторно.