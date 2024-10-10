Сильный выброс плазмы. На Тюменскую область обрушилась жесткая магнитная буря

Posted 10 октября, 12:55
Published 10 октября, 12:55
Modified 10 октября, 14:15
Updated 10 октября, 14:15
Причина — выброс плазмы после очередной вспышки на Солнце. Об этом также сообщили в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Сегодня, 10 октября, на Солнце произошли 2 вспышки класса С и выше, накануне, 9 октября — 6 вспышек класса С и выше.
Отмечается, что геомагнитные колебания такой силы могут нарушить работу электросетей, сбить спутники с курса, создать помехи для GPS-навигации и вызвать другие неполадки.
Как известно, магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.
Ранее «Наш Город» писал, что ранее полярное тюменцы наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября. Тогда ясная погода позволила жителям региона насладиться в полной мере красотой данного природного явления.