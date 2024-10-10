nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 12:55

Published 10 октября, 12:55

Modified 10 октября, 14:15

Updated 10 октября, 14:15

Сильный выброс плазмы. На Тюменскую область обрушилась жесткая магнитная буря

Сильный выброс плазмы. На Тюменскую область обрушилась жесткая магнитная буря

10 октября 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сегодня, 10 октября, началась очень сильная магнитная буря. Геоудары составляют от пяти до восьми баллов.

Причина — выброс плазмы после очередной вспышки на Солнце. Об этом также сообщили в Центре прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Сегодня, 10 октября, на Солнце произошли 2 вспышки класса С и выше, накануне, 9 октября — 6 вспышек класса С и выше.

Отмечается, что геомагнитные колебания такой силы могут нарушить работу электросетей, сбить спутники с курса, создать помехи для GPS-навигации и вызвать другие неполадки.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Как известно, магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.

«Неожиданно, красиво, ярко»: тюменское небо вновь озарило северное сияние. ФОТО
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что ранее полярное тюменцы наблюдали в ночь с 12 на 13 сентября. Тогда ясная погода позволила жителям региона насладиться в полной мере красотой данного природного явления.

Читайте также:
Искали с августа и надеялись на чудо: в СВО погиб 36-летний тюменецЧисло убийств, совершенных мигрантами, выросло на 100% в Тюменской областиПризнания и реестр террористов: в окружном суде раскрыли детали «Тюменского дела»
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика