Тюменцам рассказали, можно ли получить сдачу от подарочного сертификата

Posted 9 октября, 10:55
Published 9 октября, 10:55
Modified 9 октября, 10:57
Updated 9 октября, 10:57
Как рассказали порталу Вслух.Ру юристы, по сути, подарочный сертификат — это аванс за товар. То есть, человек может использовать этот документ как оплату в той же степени, что и наличные. И сдачу требовать тоже в праве, если она необходима. Например, человек пошел в ресторан по сертификату в бар и посидел там на полторы тысячи, хотя сертификат у него на три.
Поскольку использовать два раза его нельзя, клиент может попросить отдать ему деньги, которые остались на сертификате. При этом многие предприниматели придумывают разные отговорки, чтобы не платить остаток, но если сообщить им о том, что вы знакомы с юридической стороной вопроса, они все же отсчитают сдачу.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени ресторатор попала в список журнала Forbes как одна из самых успешных.