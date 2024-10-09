Тюменцам рассказали, можно ли получить сдачу от подарочного сертификата

Как рассказали порталу Вслух.Ру юристы, по сути, подарочный сертификат — это аванс за товар. То есть, человек может использовать этот документ как оплату в той же степени, что и наличные. И сдачу требовать тоже в праве, если она необходима. Например, человек пошел в ресторан по сертификату в бар и посидел там на полторы тысячи, хотя сертификат у него на три.