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Posted 9 октября, 10:55

Published 9 октября, 10:55

Modified 9 октября, 10:57

Updated 9 октября, 10:57

Тюменцам рассказали, можно ли получить сдачу от подарочного сертификата

Тюменцам рассказали, можно ли получить сдачу от подарочного сертификата

9 октября 2024, 10:55
Фото: 1MI
Сюжет
Магазин
Как правило, при использовании подарочного сертификата многие пытаются потратить всю его сумму копейка в копейку, просто не зная, что им это делать необязательно. Можно попросить сдачу.

Как рассказали порталу Вслух.Ру юристы, по сути, подарочный сертификат — это аванс за товар. То есть, человек может использовать этот документ как оплату в той же степени, что и наличные. И сдачу требовать тоже в праве, если она необходима. Например, человек пошел в ресторан по сертификату в бар и посидел там на полторы тысячи, хотя сертификат у него на три.

Поскольку использовать два раза его нельзя, клиент может попросить отдать ему деньги, которые остались на сертификате. При этом многие предприниматели придумывают разные отговорки, чтобы не платить остаток, но если сообщить им о том, что вы знакомы с юридической стороной вопроса, они все же отсчитают сдачу.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени ресторатор попала в список журнала Forbes как одна из самых успешных.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Рестораны#Ресторан#Интернет-магазин#Ресторанный бизнес#Магазин
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