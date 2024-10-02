Тюменский ресторатор попала в список журнала «Forbes» как одна из самых успешных

Отметили Ларису Невидайло за заслуги в ресторанном бизнесе. Она является основателем одного из старейших тюменских ресторанных брендов «Максим», него входит четыре известных в Тюмени ресторана, в том числе, «Чум» и «Посейдон», несколько баров и кафе, сеть кофеен «Максим».