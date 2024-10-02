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Posted 2 октября, 10:35

Published 2 октября, 10:35

Modified 2 октября, 10:48

Updated 2 октября, 10:48

Тюменский ресторатор попала в список журнала «Forbes» как одна из самых успешных

Тюменский ресторатор попала в список журнала «Forbes» как одна из самых успешных

2 октября 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney
Журнал «Форбс» выпустил новый номер, где отметил сразу нескольких успешных людей Тюменской области. Кроме представителей властей в список также вошла ресторатор Лариса Невидайло.

Как рассказала сама ресторатор, это ее первое попадание в столь известный журнал, сначала бизнес-леди подумала, что это розыгрыш.

Отметили Ларису Невидайло за заслуги в ресторанном бизнесе. Она является основателем одного из старейших тюменских ресторанных брендов «Максим», него входит четыре известных в Тюмени ресторана, в том числе, «Чум» и «Посейдон», несколько баров и кафе, сеть кофеен «Максим».

Также бизнес Невидайло занимается и франшизными проектами — это стрит-фуд кафе Chicko и новиковским рестораном «Сыроварня».

Общая выручка ресторатора превысила один миллиард рублей только за один год.

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Ранее сообщалось о том, что стало известно, где в Тюмени откроется московское бистро Тehnikum.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Рестораны#Ресторан#Ресторанный бизнес
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