Тюменский ресторатор попала в список журнала «Forbes» как одна из самых успешных

Posted 2 октября, 10:35
Published 2 октября, 10:35
Modified 2 октября, 10:48
Updated 2 октября, 10:48
Как рассказала сама ресторатор, это ее первое попадание в столь известный журнал, сначала бизнес-леди подумала, что это розыгрыш.
Отметили Ларису Невидайло за заслуги в ресторанном бизнесе. Она является основателем одного из старейших тюменских ресторанных брендов «Максим», него входит четыре известных в Тюмени ресторана, в том числе, «Чум» и «Посейдон», несколько баров и кафе, сеть кофеен «Максим».
Также бизнес Невидайло занимается и франшизными проектами — это стрит-фуд кафе Chicko и новиковским рестораном «Сыроварня».
Общая выручка ресторатора превысила один миллиард рублей только за один год.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, где в Тюмени откроется московское бистро Тehnikum.
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