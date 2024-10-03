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Posted 3 октября, 10:17

Published 3 октября, 10:17

Modified 3 октября, 12:48

Updated 3 октября, 12:48

Тюменцев предупреждают о надвигающемся на город снегопаде

А зима все ближе. Тюменцев предупреждают о надвигающемся на город снегопаде

3 октября 2024, 10:17
Фото: 1MI

Тюменцев предупреждают о надвигающемся на город снегопаде

Тюменцев предупреждают о надвигающемся на регион снегопаде и дожде с порывистым ветром. Накроет город циклон уже в конце следующей недели.

Согласно информации синоптиков, уже 10 октября регион накроют дожди, а также мокрый снег и резкое похолодание. Температура воздуха при этом понизится до +4 °C днем и -2 °C ночью.

При этом синоптики дополняют, что такая погода не продержится долго и настоящий снег придет в регион только в конце октября — начале ноября, однако и тепла при этом тоже можно не ждать в ближайшее время. Грядущие две недели температура не поднимется выше 16 градусов.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени к вечеру температура воздуха опустится до +2.

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