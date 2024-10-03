А зима все ближе. Тюменцев предупреждают о надвигающемся на город снегопаде

Posted 3 октября, 10:17
Published 3 октября, 10:17
Modified 3 октября, 12:48
Updated 3 октября, 12:48
Согласно информации синоптиков, уже 10 октября регион накроют дожди, а также мокрый снег и резкое похолодание. Температура воздуха при этом понизится до +4 °C днем и -2 °C ночью.
При этом синоптики дополняют, что такая погода не продержится долго и настоящий снег придет в регион только в конце октября — начале ноября, однако и тепла при этом тоже можно не ждать в ближайшее время. Грядущие две недели температура не поднимется выше 16 градусов.