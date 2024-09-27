Возвращение бабьего лета? Тюменцам рассказали о погоде в эти выходные

Сообщается, что в субботу днем воздух прогреется до +20 градусов, при этом осадков и холодного ветра не ожидается, утром же будет от +8 до +15 градусов. Порывов ветра и похолодания не ожидается до конца дня, воздух будет прогреваться планомерно и опустится до +14 уже в ночь на воскресенье.