Возвращение бабьего лета? Тюменцам рассказали о погоде в эти выходные

Posted 27 сентября, 06:23
Published 27 сентября, 06:23
Modified 27 сентября, 11:30
Updated 27 сентября, 11:30
Сообщается, что в субботу днем воздух прогреется до +20 градусов, при этом осадков и холодного ветра не ожидается, утром же будет от +8 до +15 градусов. Порывов ветра и похолодания не ожидается до конца дня, воздух будет прогреваться планомерно и опустится до +14 уже в ночь на воскресенье.
В воскресенье же станет немного прохладнее, днем ожидается +15 +19 градусов, также будет пасмурно, но осадков при этом синоптики не прогнозируют. Днем также будет небольшой ветер до 6 метров в секунду. К ночи на понедельник температура опустится до +16.
В понедельник же вновь похолодает. Ожидается, что утром будет всего +10 градусов, днем +14, солнце также не выглядит, на улице будет пасмурно, но без осадков.
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