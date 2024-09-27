nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 06:23

Published 27 сентября, 06:23

Modified 27 сентября, 11:30

Updated 27 сентября, 11:30

Тюменцам рассказали о погоде в эти выходные

Возвращение бабьего лета? Тюменцам рассказали о погоде в эти выходные

27 сентября 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцам рассказали о погоде в эти выходные

В Тюмень ненадолго возвращается бабье лето. В эту субботу и воскресенье будет тепло, впервые после осадков, которые накрыли регион в начале этой недели.

Сообщается, что в субботу днем воздух прогреется до +20 градусов, при этом осадков и холодного ветра не ожидается, утром же будет от +8 до +15 градусов. Порывов ветра и похолодания не ожидается до конца дня, воздух будет прогреваться планомерно и опустится до +14 уже в ночь на воскресенье.

В воскресенье же станет немного прохладнее, днем ожидается +15 +19 градусов, также будет пасмурно, но осадков при этом синоптики не прогнозируют. Днем также будет небольшой ветер до 6 метров в секунду. К ночи на понедельник температура опустится до +16.

В понедельник же вновь похолодает. Ожидается, что утром будет всего +10 градусов, днем +14, солнце также не выглядит, на улице будет пасмурно, но без осадков.

Бабье лето не закончилось: тепло в Тюмень еще вернется
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что синоптики уже обещают тюменцам минусовую температуру в начале октября.

Читайте также:
Тепло возвращается: в Тюмени воздух прогреется до +10Самый холодный день недели: синоптики обещают тюменцам минусовую температуруУтепляемся: синоптики обещают штормовой ветер и похолодание до 0
#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика