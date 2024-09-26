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Posted 26 сентября, 01:03

Published 26 сентября, 01:03

Modified 26 сентября, 01:03

Updated 26 сентября, 01:03

В Тюмени 26 сентября потеплеет до +10

Тепло возвращается: в Тюмени воздух прогреется до +10

26 сентября 2024, 01:03
Фото: 1MI

В Тюмени 26 сентября потеплеет до +10

На юге Тюменской области в четверг, 26 сентября, метеорологи прогнозируют переменную облачность, ветер 5-10 м/с с порывами до 14м/с. Днем температура воздуха составит +6…+11, ночью ожидается 0…+5.

В Тюмени 26 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, дождь после обеда. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -2…+10, ночью термометры покажут до +8…+9. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 /с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:31, закат в 18:27, продолжительность дня 11 часов 56 минут.

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В Тобольске 26 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь в вечерник часы. Утром и днем ожидается +0…+7, ночью термометры покажут +5…+6. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:20, закат в 18:15, продолжительность дня 11 часов 55 минут.

В Ишиме 26 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков. Утром и днем термометры покажут -1…+6, ночью температура воздуха составит +2….+4. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:15, закат в 18:11, продолжительность дня 11 часов 56 минут.

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