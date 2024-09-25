Самый холодный день недели: синоптики обещают тюменцам минусовую температуру

В Тюмени 25 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, дождь в первой половине дня. Утром и в дневные часы термометры покажут +3…+8, в вечерние и ночные часы опустятся до -1…+3. Ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с.