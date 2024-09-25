Самый холодный день недели: синоптики обещают тюменцам минусовую температуру

Posted 25 сентября, 01:06
Published 25 сентября, 01:06
Modified 25 сентября, 01:06
Updated 25 сентября, 01:06
В Тюмени 25 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, дождь в первой половине дня. Утром и в дневные часы термометры покажут +3…+8, в вечерние и ночные часы опустятся до -1…+3. Ветер будет дуть со скоростью до 6 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:29, закат в 18:20, продолжительность дня 12 часов 0 минут.
В Тобольске 25 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь днем. Утром и днем температура воздуха составит +2…+7, ночью похолодает до -1…+2. Скорость ветра составит 5.6 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:18, закат в 18:18, продолжительность дня 12 часов 0 минут.
В Ишиме 25 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дожди в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +2…+8, в вечерние и ночные часы столбики термометров опустятся до -2….+1. Скорость ветра составит 5,5 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:13, закат в 18:14, продолжительность дня 12 часов 1 минута.