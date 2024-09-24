Утепляемся: синоптики обещают штормовой ветер и похолодание до 0

Posted 24 сентября, 01:03
Published 24 сентября, 01:03
Modified 24 сентября, 01:03
Updated 24 сентября, 01:03
В Тюмени 24 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, дождь в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +4…+8, ночью термометры покажут +2…+6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:27, закат в 18:32, продолжительность дня 12 часов 5 минут.
В Тобольске 24 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь. Утром и днем температура воздуха составит +4…+7, в вечернее время суток +1…+3. Скорость ветра составит 6,2 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:16, закат в 18:21, продолжительность дня 12 часов 5 минут.
В Ишиме 24 сентября синоптики обещают пасмурную погоду, дожди в вечерние часы. Утром и днем термометры покажут +4…+8, ночью ожидается +2….+4. Скорость ветра составит 7,5 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:11, закат в 18:16, продолжительность дня 12 часов 5 минут.