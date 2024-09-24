Утепляемся: синоптики обещают штормовой ветер и похолодание до 0

В Тюмени 24 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, дождь в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +4…+8, ночью термометры покажут +2…+6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,4 м/с.