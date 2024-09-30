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Posted 30 сентября, 01:04

Published 30 сентября, 01:04

Modified 30 сентября, 01:04

Updated 30 сентября, 01:04

В Тюмени 30 сентября потеплеет до +22

В последний день сентября в Тюмень заглянет лето

30 сентября 2024, 01:04
Фото: 1MI

В Тюмени 30 сентября потеплеет до +22

Переменную облачность, ветер с порывами до 14 м/с обещают жителям Тюменской области метеорологи в последний день сентября. Максимальная дневная температура воздуха составит +17…+22, в вечерние часы столбики термометров опустятся до +7…+12.

В Тюмени 30 сентября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром термометры покажут +12…+17, к полудню воздух прогреется до +18…+21, ночью температура воздуха составит +9…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 5,2 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:39, закат в 18:16, продолжительность дня 11 часов 37 минут.

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В Тобольске 30 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром ожидается +13…+17, днем до +18…+19, в вечерние часы термометры покажут +8…+12. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:29, закат в 18:04, продолжительность дня 11 часов 35 минут.

В Ишиме 30 сентября синоптики обещают пасмурную погоду, осадки маловероятны. В утренние часы ожидается +10…+18, днем потеплеет до +20, ночью столбики термометров опустятся до +4….+9. Скорость ветра составит 5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:23, закат в 18:00, продолжительность дня 11 часов 37 минут.

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