Ожидается похолодание: в Тюмени к вечеру температура воздуха опустится до +2

Posted 1 октября, 01:06
Published 1 октября, 01:06
Modified 1 октября, 01:06
Updated 1 октября, 01:06
В Тюмени 1 октября синоптики обещают солнечную погоду. В утренние часы температура воздуха составит +9…+16, к обеду потеплеет до +17, в вечерние часы термометры покажут +2…+7. Ветер будет дуть со скоростью до 4,9 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:41, закат в 18:19, продолжительность дня 11 часов 32 минуты.
В Тобольске 1 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем термометры покажут +8…+15, в ночные часы ожидается +2…+7. Скорость ветра составит 4,7 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:31, закат в 18:01, продолжительность дня 11 часов 30 минут.
В Ишиме 1 октября синоптики обещают малооблачную погоду. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут +4…+20, ночью температура воздуха опустится до +1….+9. Скорость ветра составит 4,5 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:25, закат в 17:58, продолжительность дня 11 часов 33 минуты.
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