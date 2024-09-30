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Posted 30 сентября, 13:56

Published 30 сентября, 13:56

Modified 30 сентября, 14:05

Updated 30 сентября, 14:05

В Тюмени открылось агентство знакомств для богатых

Любовь с флером роскоши. В Тюмени открылось агентство знакомств для богатых

30 сентября 2024, 13:56
Фото: 1MI

В Тюмени открылось агентство знакомств для богатых

В Тюмени открылось профессиональное агентство свах для богатых, они готовы за определенную плату найти идеального спутника жизни, такого же обеспеченного как и заявитель.

Как рассказали организаторы платформы порталу URA.RU, агентство как раз направлено на тех тюменцев, кто уже состоялся в жизни и слишком много времени проводит на работе, чтобы заниматься устройством на личном фронте.

Принять участие в поиске своей любви могут политики, бизнесмены, медийные персоны и другие жители Тюмени, чей социальный статус выше других. Найти идеального партнера обещают за 3-4 месяца.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Из-за пожара один из ресторанов вынужден закрыться.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени
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