Любовь с флером роскоши. В Тюмени открылось агентство знакомств для богатых

Posted 30 сентября, 13:56
Published 30 сентября, 13:56
Modified 30 сентября, 14:05
Updated 30 сентября, 14:05
Как рассказали организаторы платформы порталу URA.RU, агентство как раз направлено на тех тюменцев, кто уже состоялся в жизни и слишком много времени проводит на работе, чтобы заниматься устройством на личном фронте.
Принять участие в поиске своей любви могут политики, бизнесмены, медийные персоны и другие жители Тюмени, чей социальный статус выше других. Найти идеального партнера обещают за 3-4 месяца.
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