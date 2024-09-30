Тюменским ветеранам СВО, вернувшимся с фронта, помогут психологи

Posted 30 сентября, 13:46
Published 30 сентября, 13:46
Modified 30 сентября, 13:48
Updated 30 сентября, 13:48
Как рассказали порталу Вслух.ру организаторы курсов, после СВО многие ветераны испытывают серьезные эмоциональные потрясения, которые выливаются в самые разные хронические расстройства. Чтобы этого избежать, нужно сразу обращаться к специалистам за помощью. Среди главных проблем, которые возникают у бойцов — это депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и даже проблемы с потенцией и естественным влечением к противоположному полу.
Женщины же тоже могут испытывать стресс из-за большого количества переживаний за близкого человека, который находится на фронте. Формировать крепкую эмоциональную опору готовы психологи.
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