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Posted 30 сентября, 13:46

Published 30 сентября, 13:46

Modified 30 сентября, 13:48

Updated 30 сентября, 13:48

Тюменским ветеранам СВО, вернувшимся с фронта, помогут психологи

Тюменским ветеранам СВО, вернувшимся с фронта, помогут психологи

30 сентября 2024, 13:46
Фото: 1MI
Тюменским ветеранам СВО готовы оказать своевременную психологическую помощь. В реабилитационном центре «Родник» психологи работают с членами семей участников СВО. Квалифицированные специалисты проводят с ними групповые и индивидуальные занятия.

Как рассказали порталу Вслух.ру организаторы курсов, после СВО многие ветераны испытывают серьезные эмоциональные потрясения, которые выливаются в самые разные хронические расстройства. Чтобы этого избежать, нужно сразу обращаться к специалистам за помощью. Среди главных проблем, которые возникают у бойцов — это депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и даже проблемы с потенцией и естественным влечением к противоположному полу.

Женщины же тоже могут испытывать стресс из-за большого количества переживаний за близкого человека, который находится на фронте. Формировать крепкую эмоциональную опору готовы психологи.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени 21-летний вратарь ФК «Тюмень» погиб в зоне СВО.

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