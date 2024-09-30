Тюменским ветеранам СВО, вернувшимся с фронта, помогут психологи

Как рассказали порталу Вслух.ру организаторы курсов, после СВО многие ветераны испытывают серьезные эмоциональные потрясения, которые выливаются в самые разные хронические расстройства. Чтобы этого избежать, нужно сразу обращаться к специалистам за помощью. Среди главных проблем, которые возникают у бойцов — это депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и даже проблемы с потенцией и естественным влечением к противоположному полу.